“Navidad contigo” (“Christmas with You” en su idioma original) es una película de Netflix dirigida por Gabriela Tagliavini con un guion escrito por Jennifer C. Stetson y Paco Farias. La nueva comedia romántica navideña narra la historia de una cantante pop que encuentra algo más que inspiración al concederle el deseo a una joven fan de conocerla en persona.

Aimee García y Freddie Prinze Jr. son los protagonistas de la cinta navideña que se estrenará en la popular plataforma streaming el 17 de noviembre de 2022 y según García, “tiene todas las cosas que amas de la Navidad”.

El reparto de “Navidad contigo” lo completan actores como Gabriel Sloyer, Lawrence J. Hughes, Elisa Bocanegra, Zenzi Williams, Grace Dumdaw, Matthew Grimaldi, Sammy Peralta y Helena Betancourt. Pero ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NAVIDAD CONTIGO”

1. Freddie Prinze Jr.

Freddie Prinze Jr., recordado por su participación en “She’s All That”, la franquicia de “Scooby-Doo” y “I Know What You Did Last Summer”, es el encargado de interpretar al padre de Christina y profesor de música que ayudará a Angelina a recuperar la inspiración para seguir con su carrera.

El personaje de Freddie Prinze Jr. en "Navidad contigo" observando a Angelina tocar el piano (Foto: Netflix)

2. Aimee García como Angelina

Aimee García, conocida por sus papeles como Verónica Palmero en “George Lopez” y Ella López en la serie “Lucifer”, da vida a Angelina en “Navidad contigo”. Se trata de una artista famosa que decide cumplir el sueño de una de sus fans sin imaginar que en ese viaje conocería el amor.

Aimee García junto al profesor de música en la película "Navidad contigo" (Foto: Netflix)

3. Deja Monique Cruz como Christina

Deja Monique Cruz, que anteriormente apareció en producciones como “Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales”, “Manifest Evil” y “Goals”, asume el rol de Christina, la entusiasta fan de Angelina que graba un video con la esperanza de algún día conocer a su cantante favorita.

Christina bailando con su padre en su fiesta de 15 años en "Navidad contigo" (Foto: Netflix)

4. Zenzi Williams como Monique

En “Navidad contigo”, Zenzi Williams, que fue parte de series como “The Good Fight”, “The Defenders”, “Daredevil”, “Blue Bloods”, “Chicago Fire”, “Theater Close-Up” y “American Rust”, interpreta a Monique, la representante y amiga de Angelina.

Zenzi Williams como Monique en la película "Navidad contigo" (Foto: Netflix)

5. Gabriel Sloyer como Ricardo

Gabriel Sloyer, que participó en series como “Parker & Steve”, “Pushing Dreams”, “Sin límites”, “The Blacklist”, “Jessica Jones”, “Adrenaline III”, “I Love You... But I Lied”, “Power”, “Narcos”, “Orange Is the New Black”, “Blue Bloods”, “Inventing Anna” y “The Wilds”, es el responsable de dar vida a Ricardo, el novio de Angelina.