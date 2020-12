La segunda temporada de “Navidad en casa” (“Home for Christmas”), serie noruega dirigida por Per-Olav Sørensen, está disponible en Netflix recién desde el viernes 18 de diciembre de 2020, pero los usuarios de la plataforma ya preguntan por una tercera entrega.

En la primera temporada, cansada de los constantes comentarios sobre su vida amorosa, Johanne decide engañar a su familia con un novio falso para que al fin la dejen en paz. Sin embargo, las cosas no resultan como esperaba y surgen demasiadas complicaciones.

Mientras que en la segunda entrega, Johanne inicia una relación prometedora, pero también debe lidiar con sus nuevos vecinos, sus exnovios y su problemática familia. Entonces, ¿habrá nuevos episodios de “Navidad en casa”?

La segunda temporada de "Navidad en casa" tiene seis episodios (Foto: Netflix)

¿”NAVIDAD EN CASA” TENDRÁ TEMPORADA 3?

Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de su primera serie noruega, pero por visto en el último capítulo de la segunda temporada, que no deja casi nada pendiente, es probable que la historia de Johanne no continúe.

Aunque teniendo en cuenta el éxito de la ficción y que se trata de un show que se desarrolla en fechas festivas, todavía queda una esperanza de mostrar con la protagonista de “Navidad en casa” tras su apasionado beso con Jonas.

Por lo pronto solo queda esperar la confirmación de Netflix. Normalmente, el gigante del streaming se toma algunas semanas para evaluar la respuesta de los usuarios y aunque no comparte esos números son relevantes para decidir renovar o cancelar un proyecto.

Si la serie consigue luz verde para una tercera temporada, definitivamente Ida Elise Broch tendrá que regresar como Johanne, Dennis Storhøi como Tor, Anette Hoff como Jorid, Gabrielle Leithaug como Jørgunn, y Felix Sandman como Jonas.

Al final de la segunda temporada de "Navidad en casa", Johanne le confesó sus sentimientos a Jonas (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “NAVIDAD EN CASA”?

Si Netflix renueva “Navidad en casa” para una tercera temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma de streaming en diciembre del 2021.