Naya Rivera desapareció el pasado miércoles en el Lago Piru. La actriz de 33 años llegó al lugar junto a su pequeño Josey para pasar un día de diversión pero terminó en tragedia. Desde ese momento, también empezó una de las peores pesadillas de Ryan Dorsey, ya que nunca imaginó que la madre de su hijo moriría ahogada.

Desde el momento de su desaparición, los familiares y amigos de la actriz de Glee se hicieron presente en el lugar de los hechos para ayudar en la búsqueda del cuerpo y no fue hasta el lunes que se confirmó que habían encontrado el cadáver de Naya Rivera y sin duda, una de las personas que se vio mucho más afectada fue Dorsey.

Un amigo cercado al actor ha dicho que se encuentra muy devastado por todo lo que ha sucedido. Ahora se hará cargo del pequeño Josey, pero no sabe como funcionarán las cosas tras la partida de Naya.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE RYAN DORSEY TRAS LA MUERTE DE NAYA RIVERA?

El actor Ryan Dorsey se encuentra devastado tras la noticia de la muerte de su ex esposa y madre de su hijo, Naya Rivera. De acuerdo a una fuente cercana, Ryan intenta recuperarse de la dolorosa situación que ha dejado a su pequeño Josey, de cuatro años, sin madre.

Según la fuente, el actor no ha dormido desde que se enteró de la desaparición de su ex y no concibe la idea de tener que criar a su hijo sin la actriz.

“Ryan casi no ha dormido”, dijo la fuente a PEOPLE. “Es una pesadilla. Aunque no era pareja con Naya, es la mamá de Josey. Josey necesita a su mamá”.

“Ryan no puede imaginar criar a Josey sin Naya. Es la situación más devastadora” , agregó el informante. Ambos artistas estuvieron casados cuatro años, entre 2014 y 2018. Fruto de esa unión nació Josey, quien ahora se irá a vivir con su padre.

“Desde la desaparición de Naya, Ryan y Josey han pasado todos los días con la familia de Naya. Todos se están apoyando mientras cuidan de Josey”, dijo la fuente.

La actriz estadounidense Naya Rivera y su hijo Josey Hollis Dorsey llegan para el estreno de "The Lego Movie 2: The Second Part" en el teatro Regency Village el 2 de febrero de 2019 en Westwood, California (Foto: Chris Delmas / AFP)

De acuerdo a las autoridades, la actriz se habría ahogado en las turbias aguas del lago californiano tras ayudar a su hijo a volver al bote, donde el niño fue encontrado dormido y con su salvavidas puesto.

“Josey y Naya nadaron juntos en el lago. Él describió que Naya lo ayudó a subirse al bote. Le dijo a los investigadores que volteó y la vio desparecer bajo la superficie del agua”, explicó el sheriff Bill Ayub. “Creemos que Naya reunió suficiente energía para subir a su hijo al bote, pero no la suficiente para salvarse”.

