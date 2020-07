“Mamá se tiró al agua a nadar y nunca más volvió”, fue la desgarradora frase que el hijo de Naya Rivera le dijo a las autoridades cuando lo encontraron dormido solo en un barco. El pequeño de cuatro años fue el único testigo de lo que le pasó a la estrella de Glee.

Recordemos que la actriz y su hijo Josey de 4 años llegaron al Lago Piru y rentaron una embarcación con la idea de pasar la tarde juntos, al aire libre y en contacto con la naturaleza; pero lamentablemente, todo acabó en tragedia.

De acuerdo con las autoridades lo más probable es que la actriz y el pequeño sufrieron un percance mientras nadaban y Naya alcanzó a poner a salvo a su hijo antes de que ella se hundiera.

¿QUÉ PASARÁ CON EL HIJO DE NAYA RIVERA?

Josey es fruto del matrimonio que la actriz tuvo con Ryan Dorsey, con quien compartía la custodia del pequeño que ahora se quedará al cuidado de su padre. De hecho Ryan se mostró verdaderamente afectado por la muerte de Naya a pesar de que estaban divorciados y su relación no terminó muy bien.

De acuerdo con el reporte de la policía, Josey se encuentra en perfecto estado de salud y ahora depende completamente de su padre. El pasado fin de semana, los dos fueron vistos saliendo de la casa de Ryan, en Los Angeles. Pero mientras que el padre se notaba visiblemente angustiado, el niño parecía estar más tranquilo.

Por su parte, los productores de Glee anunciaron que crearán un fondo monetario con el que pagarán los estudios universitarios del hijo de Naya Rivera.

Según Hollywood Reporter Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan anunciaron el apoyo para Josey Hollis Dorsey a través de un comunicado en el que expresaron su pésame por el fallecimiento de la artista.

“Los tres estamos actualmente en el proceso de crear un fondo universitario para el hermoso hijo que Naya amaba más que nada”, expresaron.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE RYAN DORSEY TRAS LA MUERTE DE NAYA RIVERA?

Naya Rivera, Ryan Dorsey y el hijo de ambos, Josey, de cuatro años (Foto: Instagram /Ryan Dorsey)

El actor Ryan Dorsey se encuentra devastado tras la noticia de la muerte de su ex esposa y madre de su hijo, Naya Rivera. De acuerdo a una fuente cercana, Ryan intenta recuperarse de la dolorosa situación que ha dejado a su pequeño Josey, de cuatro años, sin madre.

Según la fuente, el actor no ha dormido desde que se enteró de la desaparición de su ex y no concibe la idea de tener que criar a su hijo sin la actriz.

“Ryan casi no ha dormido”, dijo la fuente a PEOPLE. “Es una pesadilla. Aunque no era pareja con Naya, es la mamá de Josey. Josey necesita a su mamá”.

“Ryan no puede imaginar criar a Josey sin Naya. Es la situación más devastadora”, agregó el informante. Ambos artistas estuvieron casados cuatro años, entre 2014 y 2018. Fruto de esa unión nació Josey, quien ahora se irá a vivir con su padre.

“Desde la desaparición de Naya, Ryan y Josey han pasado todos los días con la familia de Naya. Todos se están apoyando mientras cuidan de Josey”, dijo la fuente.

