Han pasado 14 días desde que fue encontrado el cuerpo de Naya Rivera y 19 desde que murió ahogada en el lago Piru, ubicado en la ciudad de los Los Ángeles, California (Estados Unidos), y el vacío que ha dejado entre sus seres queridos es demasiado grande.

Así lo ha dejado ver Ryan Dorsey, expareja de la actriz y padre de su único hijo, quien ha usado su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje en el que expresa lo muchos que la amaba y revela también cuánto la extraña ahora que ya no está junto a ellos.

“Esto es tan injusto... No hay suficientes palabras para expresar el agujero que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí... Estábamos nadando con Josey el día anterior. La vida simplemente no es justa. No sé qué decir”, inició.

“Estoy agradecido por nuestro tiempo juntos, ese viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que a veces te molestabas: ‘Ryan, ¿puedes dejar de chatear?' Jaja. Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de fotos y videos que Josey tendrá para siempre y sabrá que su madre lo amaba más que a su propia vida”, agregó.

“La vida se trata de buenos y malos momentos, pero con Josey hace que los malos sean un poco menos, porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. Siempre te amaremos. Te amo Meep”, finalizó en la primera parte del extenso texto Ryan Dorsey.

Inmediatamente continuó, pero esta vez para agradecer a todas las personas que se preocuparon por él y su hijo. “A todos los que se acercaron y no he tenido la oportunidad o simplemente no me he puesto en contacto con ustedes... Gracias a todos por el amor y el apoyo abrumadores que nos han enviado”, escribió.

“Solo diré al final, sé amable contigo mismo, sé amable con los demás, perdona... Olvida... No guardes rencor... Si no tienes nada bueno que decir, tal vez trata de no decir nada. Hay paz en silencio. El tiempo en la Tierra es precioso y nunca se sabe... Nunca se sabe lo que podría pasar. Mantengan a sus seres queridos cerca y valoren los momentos que tiene con sus seres queridos”, culminó.

Naya Rivera falleció el pasado 8 de julio, luego de caer al lago Piru, lugar hasta el que llegó para disfrutar de lo que esperaba que fuera un día de diversión, pues alquiló un bote para navegar con su hijo; sin embargo, se convirtió en una tragedia.

El cuerpo de la actriz de 33 años de origen puertorriqueño fue hallado el 5 días después, el 13 de julio, luego de una intensa búsqueda de parte de las autoridades, quienes determinaron que su muerte fue producto de un ahogamiento accidental.

