La muerte de Octavio Ocaña, el 29 de octubre de 2021, dejó desconsolados a sus familiares y seguidores, quienes no podían creer que el actor de 22 años había fallecido. El llanto y dolor se apoderaron de las personas que lo conocieron y siguieron su carrera, pero quien quedó muy afectada fue Nerea Godínez, su prometida. Ella quedó con el corazón destrozado y se dedicó a postear todo lo que había vivido al lado del hombre que amaba. Todo el mundo vio cómo la muchacha le rendía homenaje y agradecía por el tiempo que estuvieron juntos. Ahora que han pasado cerca de dos años de su partida, la joven decidió iniciar una relación, la cual ha generado todo tipo de opiniones. Debido al revuelo, te contamos quién es Diego Alejandre, su pareja.

Cabe señalar que Godínez ya ha salido a responder a las personas que le critican por haber comenzado un romance. Ella no dudó en ser directa con su respuesta. “¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé desde día 1. Las personas que ahora se indignan, me decían que continuara con mi vida. ¿Quién las entiende?”, escribió.

¿QUIÉN ES EL NUEVO NOVIO DE NEREA GODÍNEZ?

El nuevo novio de Nerea Godínez es Diego Alejandre. No se tienen muchos datos sobre él, aunque se muestra muy cariñoso y atento, pues se ha dedicado a engreír a su amada cocinándoles y haciéndole regalos.

Según publica el sitio web Metro Worl News, este hombre de dedica al mundo de los negocios.

De acuerdo con sus redes sociales, le fascinan los deportes, en especial el soccer y el fútbol americano. Asimismo, le gusta los viajes a diferentes países.

No duda en defender su amor de quienes la critican (Foto: Nerea Godínez / Instagram)

LAS CRÍTICAS A NEREA GODÍNEZ POR TENER NUEVA PAREJA

La noticia de que Nerea Godínez comenzó un nuevo romance tras guardar casi dos años luto al actor de “Vecinos”, no cayó en gracia a muchas personas, quienes despotricaron contra la chica.

“Donde quedó el nunca te olvidaré Octavio”, “Qué rápido olvidaste a Octavio, tanto que te amaban tus cuñadas y tus suegros; tanto que te defendían, se ve lo inmadura que eres, hubieras esperado un poquito para que no te vieras tan mal”, “Qué triste tu cambio”, “¿Y Octavio?”, fueron los cuestionamientos.

Pero no todo fueron críticas, ya que hay quienes la apoyan por rehacer su vida. “Ella ya guardo el luto qué tenía que guardar, conozco casos donde ni un día le guardan. Ella aprenderá a vivir con ese recuerdo bonito tanto de Octavio como de la familia. Déjenla en paz que haga lo que mejor le parece”, “Qué mal. Falleció Octavio y es una lástima, ella está viva, joven, y sobre todo tiene derecho a todo, como todos, dejen de criticar, si no les gusta algo no lo vean, no la sigan”, “Se sabía que tenía que pasar, al final no puede guardarle luto toda la vida, es joven y el dolor se lleva por dentro”, fueron algunos de los mensajes.