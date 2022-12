Netflix estuvo todo el 2022 probando la fórmula precisa para evitar las cuentas compartidas. Y lo hizo a través de un método de pago extra por usuario fuera de casa. Esta medida fue criticada, hubo pérdidas de suscriptores y hasta caída en las acciones. Ahora, para 2023, la plataforma de streaming habría encontrado la manera de cerrar la brecha de espectadores que no pagan por ver las series, películas y documentales.

No es un secreto que, durante los últimos meses, la empresa ha perdido el título de “gigante del streaming” por la situación del mercado. La competencia en la red se ha vuelto más fuerte, sobre todo por la expansión internacional de otras plataformas como HBO Max, Star Plus, Disney Plus, Paramount+, Amazon Prime video, entre otras.

En América Latina, por ejemplo, la hegemonía de Netflix se ha ido diluyendo, en especial por el cobro extra que planteó por los usuarios que miraban los contenidos fuera de las casas de las cuentas principales, así como el hecho de una versión con publicidad y un pago más reducido.

Esto ha impactado en el prestigio y la percepción de los clientes en cuanto al espacio en el streaming. Así, Netflix estará apuntando a un método que le permitirá que no se puedan compartir las cuentas fuera de los hogares, con el fin de reducir la brecha de aproximadamente 100 millones de personas que consumen la plataforma sin pagar nada.

El logo de la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES EL PLAN DE NETFLIX PARA EVITAR QUE SE COMPARTAN LAS CUENTAS?

Netflix implementaría en 2023 el modo “Hogar Netflix” para evitar que las cuentas se compartan fuera de la casa del usuario principal de la plataforma de streaming, de acuerdo a información publicada en el The Wall Street Journal.

La empresa conseguirá frenar las cuentas compartidas al identificar la IP. De esta manera, pueden restringir que otros usuarios fuera de esta dirección puedan conectarse a las películas, series, documentales y otro tipo de contenido de Netflix.

Para que otras personas ingresen a Netflix por una IP distinta, se deberá pagar un importante extra y habrá varias opciones de pago que todavía no se conocen, según el citado medio.

Después de probar con distintos métodos, como el pago extra, la transferencia de perfiles y hasta la versión con publicidad, la empresa daría un nuevo paso para que esta fórmula funcione sin problemas, como el hecho de que los usuarios que utilizan diferentes dispositivos, como celulares, no sufran la interrupción del servicio interrumpido.

La meta de Netflix sería que se reduzca considerablemente la cifra de 100 mil personas que se conectan a la plataforma de streaming sin pagar absolutamente nada. La compañía quiere aumentar sus más de 223 millones de suscriptores en todo el mundo y que todos paguen por el servicio.

¿CUÁNDO EMPEZARÁ A APLICARSE ESTE MÉTODO EN NETFLIX?

Todavía no se tiene una fecha oficial del inicio de esta nueva etapa de Netflix a nivel internacional. La empresa todavía no lo ha comunicado por sus canales oficiales. Pero se espera que sea a comienzos de 2023 y en todos los países donde se encuentra disponible.