Los fanáticos de los k-drama están a la expectativa de “Nevertheless”, la nueva producción surcoreana que será transmitida por la plataforma de Netflix y que trae a las pantallas al famoso actor Song Kang quien interpreta a Park Jae Eon, un joven universitario que estudia arte. Asimismo, aparecerá Han So Hee en el papel de Yoo Na-Bi, quien teme darse una nueva oportunidad en el amor.

La historia se desarrollará en base a una relación que nacerá del amor a primera vista, pese a que Yoo Na-bi, quien luego de una decepción amorosa ya no confía en el amor, pero se encontrará con Park Jae-eon con quien tendrá una cita casual sin ningún compromiso.

Mientras que Park Jae-eon solamente prefiere ser libre y coquetear con las chicas. Ambos tratarán de poner barreras a sus sentimientos.

Aquí te presentamos quienes son los actores que forman parte de esta k-drama.

HAN SO-HEE

La actriz nació el 18 de noviembre de 1994 y acudió a la escuela secundaria para niñas Ulsan. También ha participado en distintas series como “Money Flower”, “100 Days My Prince” y “Abyss”. Ella interpreta a Yoo Na-bi, una estudiante del Departamento de Escultura de la Universidad de Hongseo. En el k-drama solamente está interesada en tener citas, pero no quiere nada formal debido a lo que le ocurrió en el pasado.

También participó en el video musical ‘Tell Me What To Do’ de SHINee en el 2016, pero el más exitoso fue interpretar a Yeo Da-kyung en ‘The World of the Married’.

Han So Hee tendrá su primer protagónico en Nevertheless al lado de Song Kang (Foto: Instagram)

LEE YEOL-EUM

En la serie hace el papel de Yoon Seol-ah, quien es el compañero de clase de la escuela secundaria de Jae-eon y su ex novia. Otras de las producciones en la que ha participado son “Touch”, “Queen: Love and War”, “Jang-Geum, Oh My Grandma”, “My First Love” y “Monster”.

SONG KANG

Nació el 23 de abril de 1994 e hizo su debut en la actuación en “The Liar and His Lover”. Otras de sus participaciones son en los videos musicales, ‘Sweet Summer Night’ de The Ade y ‘Love Story’ de Suran.

Él interpreta a Park Jae-eon, quien estudia en la Universidad de Hongseo. Otra de sus características es que no le gustan las relaciones, pero sabe coquetear y trata el amor como un juego.

Entre las producciones en donde ha trabajado están “The Liar and His Lover”, “Man in the Kitchen”, “Touch Your Heart”, “When the Devil Calls Your Name”, “Love Alarm”, “Sweet Home” y “Navillera”.

YANG HYE-JI

En la serie es amigo de Na-bi e interpreta a Oh Bit-na. También ha tenido una gran participación en producciones como “Live On”, “When the Weather is Fine”, “Failing in Love”, “Big Issue” y “The Rich Son”.

CHAE JONG-HYEOP

Entre sus actuaciones destacan “The Witch’s Diner”, “Sisyphus: The Myth” y “Hot Stove League”. En Nevertheless interpreta a Yang Do-hyeok, quien es amigo de la infancia de Na-bi, que es conductor de un programa de cocina en YouTube.