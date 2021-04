Los fanáticos de “New Amsterdam” han empezado a preguntarse cuál será el futuro del Dr. Vijay Kapoor (Anupam Kher) en el programa. ¿El personaje seguirá siendo parte del drama médico de NBC?

La temporada 3 de “New Amsterdam” se está transmitiendo por la cadena estadounidense NBC desde el 2 de marzo del 2021. Esta nueva entrega nos llevó de regreso al apogeo de la pandemia de COVID-19 y mostró cómo los miembros del equipo están lidiando con la crisis.

Anupam Kher es el actor que interpreta a Kapoor en "New Amsterdam" (Foto: NBC)

En “New Amsterdam”, el corazón de Kapoor se deterioró por causa del COVID hasta el punto de necesitar una nueva válvula mitral. Lo cierto es que el caso del Dr. Kapoor se complica más en el drama médico y es posible que los fanáticos vean fallecer al primer médico en la serie por causa del COVID.

Esta situación ha desencadenado el rumor de que Kher, de 66 años, podría abandonar la serie de NBC. Entonces, ¿el Dr. Kapoor seguirá en la serie o si ha sido excluido de alguna forma y aún no lo han notificado?

“NEW AMSTERDAM”: POR QUÉ EL DR. VIJAY KAPOOR NO HA APARECIDO TODAVÍA EN LA TEMPORADA 3

Parece que no se ha hablado de la posible salida del Dr. Kapoor del programa, pero hay varias señales que indican que podría estar a punto de dejar “New Amsterdam”.

El actor Anupam Kher se fue de Nueva York a Mumbai, India, en la primavera de 2020, según The Hindu. No se sabe si el actor eligió quedarse en ahí o si ya hizo planes para regresar a Estados Unidos.

Como Anupam le dijo a The Hindu, comenzó a escribir un diario para hacer frente a la sensación genérica de fatalidad que caracterizó los primeros días de la pandemia de COVID-19. Sus notas formaron la base de su último libro, “Your Best Day Is Today!”.

“He visto guerras, disturbios y calamidades naturales en mi vida. Pero ninguno de ellos tenía un miedo masivo a esta escala”, dijo Anupam al mencionado medio.

Mientras estuvo en la India, Anupam Kher también tuvo que hacer frente a una situación personal muy difícil.

La esposa del actor Anupam Kher, Kirron Kher, fue diagnosticada recientemente con mieloma múltiple y actualmente se encuentra en tratamiento.

Esta noticia fue confirmada recientemente por Anupam Kher, actor que interpreta al Dr. Vijay Kapoor en New Amsterdam, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.”Estamos muy bendecidos de que esté siendo atendida por un grupo fenomenal de médicos”, dijo Anupam Kher de New Amsterdam en un comunicado

Queda por ver si el actor ahora puede viajar entre la India y los EE.UU., o si los escritores y creadores del programa pueden encontrar una forma virtual para que Anupam Kher continúe siendo parte de la serie.