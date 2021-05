“New Amsterdam” se dirige por el camino correcta. Es el nuevo drama médico que se ha convertido en el favorito de la audiencia. Actualmente en su temporada 3, la serie nos muestra la historia de Max Goodwin, el nuevo director del hospital público New Amsterdam, uno de los más antiguos de los Estados Unidos, y su lucha por tener un sistema de salud digno y al alcance para todos.

Junto a él, completan el reparto de actores de “New Amsterdam” otros médicos del hospital, como la doctora de urgencias Dra. Lauren Bloom, el Dr. Floyd Reynolds, la Dra. Helen Shape, el psiquiatra Dr. Iggy Frome y el Dr. Vijay Kapoor. El elenco es, sin duda, una de las fortalezas de la producción, pues se han sabido ganar el cariño del público.

Los actores que dan vida a cada uno de los personajes saltaron a la fama internacional gracias a su magnífica interpretación. Sin embargo, no todo fue tan fácil: Tyler Labine, Iggy en la ficción, reconoció que se sintió incómodo en los rodajes e incluso pensó que lo iban a echar. ¿Qué pasó realmente? Aquí te contamos todo.

El Dr. Iggy Frome junto con Max Goodwin, el nuevo director del hospital público New Amsterdam, en una de las escenas de la segunda temporada (Foto: NBC)

POR QUÉ TYLER LABINE CREÍA QUE NO ENCAJABA EN “NEW AMSTERDAM”

El actor de 42 años confesó sus problemas para adaptarse a “New Amsterdam”, algo que podría no tener sentido dado que Tyler Labine cuenta con una larga trayectoria en televisión desde 1999. No obstante, su experiencia mayormente corresponde al género, por lo que el cambio al drama médico significó un completo desafío para él.

“Honestamente, desde el principio fue como si tuviera que ponerme al día. Yo estaba como, ‘Dios mío, esto está fuera de mi alcance’”, reconoció Labine en una entrevista con TV Fanatic. “En la primera mitad de la Temporada 1 de ‘New Amsterdam’, pensé: no sé lo que estoy haciendo, ¿por qué me contrataron?”, añadió el actor sobre la dificultad que atravesó.

Estas dudas lo llevaron a pensar que sería despedido. “Tenía miedo de que comenzaran a sacarme del programa porque no sabía lo que estaba haciendo y seguían dándome más. Yo estaba como, ‘¿Por qué demonios creen que podría hacer esto?”, confesó.

En otro momento de la charla, Tyler Labine reveló el esfuerzo que tuvo que hacer para estar a la altura del personaje y cómo pudo finalmente liberar sus miedos. “Sentí que el drama es mucho más abierto que la comedia. Puedo sonar como un idiota, pero la comedia es muy restringida. Es muy restrictivo. Tienes una regla, haz reír a la gente”, dijo.

“Sin ofender a ninguno de mis amigos que interpretan muchos de esos papeles, pero ellos lo saben. Las historias, la profundidad de este personaje sigue abriéndose. Así que ha sido muy gratificante y creo que es muy raro en la televisión”, concluyó.