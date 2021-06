La tercera temporada de “New Amsterdam” terminó el 8 de junio de 2021, pero definitivamente la historia de Max Goodwin y el resto de médicos aún no ha terminado. NBC no solo renovó la popular serie para una cuarta entrega, sino también para una quinta tanda de episodios.

En 2020, el creador de la ficción, David Schulner, le dijo al New York Post no la renovación no solo se debe a las calificaciones nocturnas del programa, ya que los espectadores que ven la serie después de su estreno también hacen un gran aporte.

“Esas calificaciones nos colocan en una estratosfera completamente diferente a nuestras calificaciones nocturnas. Nuestras ventas internacionales son enormes y, en última instancia, y lo más importante, somos un programa positivo y optimista que realmente aborda los problemas sociales. Este tipo de programa, desde ER hasta The West Wing, ha sido la marca de NBC durante 30 años y estamos tratando de continuar”, explicó.

¿Qué pasará con Max y Helen en la cuarta temporada de "New Amsterdam"? (Foto: NBC)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “NEW AMSTERDAM”?

Al final de la tercera temporada de “New Amsterdam”, luego de perder y encontrar su anillo de bodas, Max se encuentra con Helen, quien le cuenta con su madre tiene una bronquitis grave. Aunque ellos se despiden, Goodwin regresa para besarla y entrar a su casa.

Por otro lado, el director de residencia de New Amsterdam le ofrece un lugar a Leyla, Floyd es ascendido a vicepresidente de cirugía y trabajará con la Dra. Lyn Malvo. Además, Iggy le promete a Martin que pueden regresar, pero no ver más pacientes.

Por lo pronto, el showrunner David Schulner prometió darles a los fans “todo lo que quieren de Max y Sharpe, y mucho más. Está en eso. Y no hay vuelta atrás”, dijo en una entrevista con TVLine.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “NEW AMSTERDAM”

La cuarta temporada de “New Amsterdam” todavía no tiene tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “NEW AMSTERDAM 4”

Estos son los actores que volverán para la cuarta temporada de la serie de NBC:

Ryan Eggold como el Dr. Max Goodwin

Freema Agyeman como la Dra. Helen Sharpe

Janet Montgomery como la Dra. Lauren Bloom

Jocko Sims como el Dr. Floyd Reynolds

Anupam Kher como el Dr. Vijay Kapoor

Tyler Labine como el Dr. Ignatius “Iggy” Froome

Tyler Labine volverá como el Dr. Ignatius “Iggy” Froome en la cuarta temporada de "New Amsterdam" (Foto: NBC)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “NEW AMSTERDAM”?

La cuarta temporada de “New Amsterdam” aún no tiene fecha de estreno en NBC, pero lo más probable es que los nuevos episodios se emitan a partir de septiembre de 2021.