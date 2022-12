En los últimos días, Mariah Carey se ha vuelto tendencia en redes sociales una vez más debido a la llegada de la Navidad, pues su canción “All I Want for Christmas Is You” es una de las más representativas de las fiestas de fin de año.

Y es que la exnovia de Luis Miguel es una figura muy popular, contando con más de 11,4 millones de seguidores en Instagram, quienes se muestran atentos a las actividades y nuevos proyectos de la artista de 52 años, como la respuesta que le dio a David Beckham tras conocer que le gustaba una de sus canciones.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para la celeb de Estados Unidos, pues hace varios años enfrentó un momento complicado al revelarse la enfermedad de su entonces esposo Nick Cannon quien recientemente fue ingresado de emergencia a un centro médico.

Mariah Carey y Nick Cannon se convirtieron en padres de gemelos (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

LA ENFERMEDAD DE NICK CANNON

Nicholas Scott Cannon es un actor, comediante y rapero estadounidense, reconocido por su participación en exitosos shows como “The Nick Cannon Show” o “America’s Got Talent”, además de interpretar a TJ Harper en “Goal II: Living the Dream”.

En 2008, luego de varios meses de relación, se casó con Mariah Carey, convirtiéndose en padres tres años después cuando tuvieron a los gemelos Monroe y Moroccan Scott.

Sin embargo, toda la felicidad por la nueva familia se iría en marzo del 2012, cuando se le fue ingresado al hospital por una falla renal y coágulos en los pulmones, por lo que, tras varios estudios, se le detectó una “condición autoinmune es similar al lupus” contra la que deberá luchar por el resto de su vida.

“Lo de los coágulos de sangre era lo más que asustaba porque conozco personas que han muerto por eso. Pensé que estaba mejorando y luego ocurrió lo de los coágulos, llegó de la nada”, indicó a People.

Si bien en su momento el artista aseguró que nadie en su familia padecía de una condición similar, por lo que descarta que sea hereditario, también indicó sentirse aliviado por la rápida acción de los médicos que lo atendieron.

“Me siento bendecido de estar vivo. No sé qué hubiera pasado si no me hubieran detectado la enfermedad”, añadió en 2012.

En enero de 2022, el presentador conversó con “Page Six” recordando que la batalla contra la enfermedad “casi le quita la vida”.

“En ese momento, no tenía idea de que era lupus. Y, ya me conoces, siempre tengo que tener una cámara encendida”, indicó en referencia al documental que grabó sobre su lucha contra la enfermedad.

Nick Cannon se define como "Lupus Warrior" debido a su lucha contra la enfermedad (Foto: Lupus Foundation of America)

Pese a mostrarse feliz por sus resultados en su batalla contra el lupus, en más de una ocasión ha recurrido a un centro médico, compartiendo estas visitas en sus redes sociales.

“Solo un descanso sólido y volveré para volverme más fuerte que nunca … es solo neumonía, nada que no pueda manejar. Lo loco es que anoche estábamos sacudiendo a una multitud en el Madison Square Garden frente a miles de fanáticos, ahora estoy solo en una pequeña habitación de hospital. ¡La vida es definitivamente una montaña rusa!”, indicó el autodenominado “Guerrero contra el lupus”.