Nicki Minaj es denunciada de plagio por Tracy Chapman

Tracy Chapman acaba de denunciar que Nicki Minaj copió una de sus canciones. Chapman indica que el tema "Sorry" tiene mucho parecido con unas de sus creaciones musicales.



El tema "Sorry" apareció solo hace dos semanas y acaba de ganar una demanda por plagio por parte de la cantante norteamericana Tracy Chapman, quien señala que Nicki Minaj copió su tema ‘Baby Can I Hold You’, según informa el portal TMZ.



Tracy Chapman indica que fueron varias veces que los agentes de Nicki Minaj trataron de convencerla para que brinde los derechos del tema ‘Baby Can I Hold You'. No aceptó y se llevó la sorpresa de su vida cuando escuchó "Sorry".



Nicki Minaj ni sus abogados se han pronunciado aún por la demanda de plagio impuesta por la famosa cantante y ganadora de premios Grammy Tracy Chapman.