Nicola Porcella en El valor de la verdad: las preguntas más polémicas que respondió en el sillón rojo

La noche de este sábado, Nicola Porcella se volvió a sentar en el sillón rojo de El valor de la verdad donde habló de los últimos acontecimientos en los que se vio involucrado tras la difusión de dos videos donde aparece con su expareja en una discoteca.

El exguerrero contestó 20 preguntas y se llevó S/25 mil. Antes de retirarse dijo que el dinero lo destinara para apoyar los estudios de su hermano.

Asimismo, dijo que busca ser el muchacho alegre de antes. "Desde lo que pasó en el verano [la fiesta del terror] he vivido amargado y quiero olvidarme de todo. Necesito perdonar a esas personas".

A continuación, te dejamos las preguntas más polémicas que respondió en el sillón rojo de Beto Ortiz.

¿Agrediste a Angie dentro de la discoteca?

Respuesta: No (Verdad)



“Salgo pegado a Angie por una sencilla razón: ella me contó de alguien que estaba hablando mal de mí y le digo que esa persona me lo diga en mi cara de frente [...]. En ese momento mi amigo se acerca y me agarra del cuello pensando que estaba peleando con ella, algo que le digo que no estaba sucediendo porque no era así [...]. Obviamente los tragos demás hicieron ver algo que no era. Sé que no era el momento ni la ocasión para hablar del tema. No le grité, sólo era mi manera de decirle que quería encarar a esa persona. Con la bulla en la discoteca, mis movimientos de macho alfa hicieron ver otra cosa [...] Me dio rabia contra esa persona".



¿Agrediste verbalmente a Angie dentro de la discoteca?

Respuesta: Sí | Cambió su respuesta | (Verdad)



"Cambié mi respuesta porque si bien no hubo maltrato, creo que estamos viviendo un momento en que un gesto brusco hiere suceptibilidades. Jamás le falté el respeto, no la maltraté. No era la manera ni el lugar de decirle ciertas cosas y hago un mea culpa. Hubiéramos hablado en otro lugar. Aún hay heridas que no han terminado de sanar".



¿Maltrataste a Angie saliendo de la discoteca?

Respuesta: No (Verdad)



"Cuando dijimos que no estábamos peleando dentro, decidimos salir todos a buscar un taxi [...]. Yo le hablo al grupo, no solo a ella, obviamente no era la manera de utilizar esas palabras. Con la gente que me conozco, siempre hemos tenido esa manera de hablar porque estábamos saliendo de una fiesta. Que quede claro que no maltraté a Angie y quiero pedirle disculpas por haberla hecho quedar como víctima o como alguien que necesita un psicólogo. Ella es una mujer muy fuerte. Si un momento de nuestra relación hubo gritos fue producto de nuestra inmadurez y porque estábamos expuestos al mundo de la televisión".



¿Le mentaste a la madre a Angie saliendo de la discoteca?

Respuesta: No (Verdad)



"No le menté la madre a Angie, aunque no fue el momento de decirlo, pero estábamos puros hombres y con mis amigos el trato es así. La verdad es que yo hablo muchísimas lisuras, la gente que juega fútbol habla así en confianza, además que soy muy efusivo e impulsivo [...]. Yo le digo a mi hijo que se porte bien con las niñas".



¿Agrediste verbalmente a Angie saliendo de la discoteca?

Respuesta: Sí | Cambio de respuesta | (Verdad)



"Si cambié de respuesta es por lo que pueda pensar la gente porque tal vez para la gente hablar lisuras delante de una mujer es una agresión verbal. En ningún momento maltraté ni quise agredirla directamente, sé que hay palabras que hieren más que los golpes, pero acá no quise hacerla sentir mal. Si hubiera habido maltrato, hubiera estado acá pidiéndole disculpas. No fue una agresión sino una falta de respeto, no debí expresarme así delante de ella porque era una mujer y todos los demás eran hombres".



¿Agrediste a Angie cuando eran pareja?

Respuesta: No (Verdad)



"Todo surge por manipulación. No sé si por plata o fama, pero no sé por qué [Daniel Tomita] grabó los audios [...]. Una manipulación fatal sobre Angie porque pensaba que había hecho algo (sacado la vuelta) que en realidad no había hecho [...]. Después de cinco años respondo esta pregunta y espero que la dejen tranquila a ella y a mí porque nosotros no somos un experimento para que hagan pruebas. Tenemos errores, virtudes y defectos. Sí hubo una pelea y un forcejeo porque no quería que se vaya, pero no hubo golpes. Solo la agarré fuerte [...]. Con el tiempo aprendí que no, es no".



¿Te sobremedicaste por una crisis de ansiedad?

Respuesta: Sí (Verdad)



“Mi ruptura con Angie me llevó a esa crisis. Sabía que la relación estaba mal, pero no pensé que íbamos a terminar. Me costó mucho, me sentí mal. No quería que acabe y quise salvar la relación como sea".



Todas las preguntas que respondió

1. ¿Agrediste a Angie dentro de la discoteca?

Respuesta: No (Verdad)



2. ¿Agrediste verbalmente a Angie dentro de la discoteca?

Respuesta: Sí | Cambió su respuesta | (Verdad)



3. ¿Maltrataste a Angie saliendo de la discoteca?

Respuesta: No (Verdad)



4. ¿Le mentaste a la madre a Angie saliendo de la discoteca?

Respuesta: No (Verdad)



5. ¿Agrediste verbalmente a Angie saliendo de la discoteca?

Respuesta: Sí | Cambio de respuesta | (Verdad)



6. ¿Te reuniste con Angie después de la supuesta pelea?

Respuesta: Sí (Verdad)



7. ¿Pasaste la noche con Angie después de la supuesta pelea?

Respuesta: Sí (Verdad)



8. ¿Intentaste comprar el video en el que supuestamente gritaste a Angie para ocultarlo?

Respuesta: No (Verdad)



9. ¿Manipulaste a Angie para que mintiera por ti?

Respuesta: No (Verdad)



10. ¿Planeabas pedirle la mano a Angie en Disney World?

Respuesta: Sí (Verdad)



11. ¿Te reconciliaste con Angie más de cinco veces frente a cámaras?

Respuesta: Sí (Verdad)



12. ¿Agrediste a Angie cuando eran pareja?

Respuesta: No (Verdad)



13. ¿Eres una persona impulsiva?

Respuesta: Sí (Verdad)



14. ¿Te sobremedicaste por una crisis de ansiedad?

Respuesta: Sí (Verdad)



15. ¿Fueron al psicólogo Angie y tú para poder controlar la presión mediática?

Respuesta: Sí (Verdad)



16. ¿Quisiste tener una hija con Angie?

Respuesta: Sí (Verdad)



17. ¿Sentías que te presionaban para casarte con Angie?

Respuesta: No (Verdad)



18. ¿Piensas volver con Angie?

Respuesta: No (Verdad)



19. ¿Nicola sigues enamorado de Angie?

Respuesta: No (Verdad)



20. ¿Es Angie el amor de tu vida?

Respuesta: Sí (Verdad)