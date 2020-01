Nicole Porcella fue invitado al programa de Milagros Leiva para conversar sobre su vida personal y proyectos en la televisión peruana. El exguerrero indicó que no se considera una persona agresiva ni machista.

“Tengo un carácter fuerte y tengo mis razones... yo sé hasta dónde llegar. Nunca he pasado esa línea”, dice el llamado ‘Capitán Histórico’ del reality Esto Es Guerra.

“Nunca me he peleado en la calle. Nunca he tenido una denuncia. Todo el mundo me ha pintado como si a mí me encantara pelear”, añade Porcella .

El joven de 31 años aclaró que nunca fue agresivo con su expareja Angie Arizaga. “Uno crea antecedentes, si yo hubiera sido de esa manera (agresivo) mis otras parejas hubieran salido (a hablar)", indicó.

Nicola Porcella en Milagros Leiva

El exchico reality consideró que Angie Arizaga sacaba lo peor de él. “Nicola y Angie sacaban lo peor de cada uno en un momento. Era una relación tóxica. Era una relación de muchos celos por parte de los dos. Nosotros no separamos”, dice.

Porcella hizo un mea culpa sobre las imágenes difundidas por 'Magaly Tv La Firme’ donde supuestamente agrede a Angie Arizaga de forma verbal.

“Yo soy muy lisuriento, chabacano para hablar. Jamás le he mentado la madre a una mujer. Yo vivo con mi madre, ella jamás me lo permitiría”, declaró Nicola Porcella en el programa de Leiva .

