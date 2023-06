Un video circuló en redes sociales el pasado 20 de junio de 2023, en el cual podía verse a Nicole Betancur, expareja del cantante Feid, haciendo polémicas declaraciones contra Karol G, asegurando que el popular “Ferxxo” tenía mal gusto.

Esto le traería amargas consecuencias a Nicole, quien comenzó a recibir comentarios ofensivos en sus redes sociales, lo que la obligó a emitir un comunicado aclarando que la información difundida es falsa.

Karol G y Feid emocionaron a sus seguidores en sus presentaciones en vivo (Foto: MAÑANA SERÁ BONITO TOUR / Twitter)

¿QUÉ DECÍA EL VIDEO DE NICOLE BETANCUR DONDE CRITICARÍA A KAROL G?

Lo que enfureció a los seguidores de la “Bichota” es ver a su actual pareja teniendo un comentario desagradable aparentemente sobre la nueva relación que tiene con Feid.

“Mi amor, la verdad es que usted se vería mejor conmigo, pero allá usted y sus malos gustos”, dice la joven en el video, donde también hace una mímica.

Este fragmento provocó que los fans de la cantante paisa se volcaran a la cuenta de TikTok de Betancur para criticar su pronunciamiento, al punto que hasta le llovieron insultos.

NICOLE BETANCUR EMITE COMUNICADO SOBRE SUPUESTO VIDEO CONTRA KAROL G

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que la cuenta de TikTok de la expareja de Feid, comenzó a recibir todo tipo de insultos y los usuarios de dicha red social criticaron su pronunciamiento.

Ante estas agresiones, Nicole Betancur salió al frente para lanzar un comunicado en video aclarando que las imágenes fueron sacadas de contexto.

“Me he dado cuenta de que en los últimos dos o tres días, he estado en ciertos medios de comunicación de mi país (…) Y más que defenderme o hablar sobre el tema en específico, quería hacer este video por un motivo. En realidad me pone muy triste que medios de comunicación en mi país se presten para fomentar el odio hacia una persona, con información completamente falsa”, inició.

“Nunca me he pronunciado sobre este tema, es la primera y última vez que lo voy a hacer. Yo con esa persona terminé hace dos años y el único sentimiento que tengo hacia él es gratitud. Hacia su nueva pareja siento mucha admiración de mujer a mujer”, agregó, aclarando que el video es de 2020.

“Ver más allá y no dejarse llevar por todo esto que claramente lo único que quiere causar es polémica y daño, hacer ver a una persona como lo que no es”, finalizó.