¡Desesperada! Así se encuentra la familia del querido Héctor Lechuga tras la desaparición de los más pequeños de sus integrantes, nos referimos a los nietos del recordado comediante que dejó de existir el julio de 2017. ¿Qué pasó exactamente con los niños? ¿Desde cuándo se les perdió el rastro? Estas y otras interrogantes te las absolvemos en los siguientes párrafos.

Cabe señalar que recién se conoció de la noticia este jueves 31 de agosto de 2023, aunque la denuncia ya se había presentado hace más de diez días. A continuación, lo que sabemos.

DESAPARECEN LOS NIETOS DE HÉCTOR LECHUGA

Según la denuncia presentada el pasado 22 de agosto por Erick Lechuga, hijo del fallecido actor cómico, los menores Santiago y Mateo Lechuga Montero, de 8 y 6 años, respectivamente, desaparecieron, toda vez que no puede dar con ellos. Ni bien se hizo la acusación, se procedió a activar la Alerta Amber.

En ambas denuncias, en el apartado resumen de los hechos, se detalla que los dos fueron vistos por última vez el 23 de julio en el puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero.

La imagen de Marcelo de 6 años (Foto: Alerta Amber Guerrero)

La imagen de Santiago de 8 años (Foto: Alerta Amber Guerrero)

¿CÓMO EMPEZARON LOS PROBLEMAS CON SU PAREJA?

En entrevista con Luis Magaña en su programa “Magañísimo”, Erick Lechuga señaló que todo empezó cuando decidió salir de su casa el 10 de febrero de 2023. Aunque llegó a un acuerdo con su expareja para la custodia compartida, ella se negó a firmar el documento el 14 de febrero, no sólo ello, pues no le permitió ver a sus pequeños por seis días. Pasado ese tiempo, los abogados de ambos conversaron y lo condicionaron para que le ceda a la mujer la custodia total, sólo de esa manera podía acercarse a sus niños. Él aceptó, pero las cosas no resultaron como las pensaba.

Las veces que iba a la escuela por ellos, su ex le decía que primero debía pedirle permiso y aunque aparentemente llevaban una relación cordial, todo cambió para las vacaciones escolares de verano, en el que no se respetaron los acuerdos, incluso no pudo festejar el cumpleaños de su hijo.

“La última vez que hablé con ellos fue el 12 de agosto para ver si venían acá [a mi casa]. Ella me dice que no van a ir, pues los niños escuchan cosas y se le mete ideas a la cabeza. Me dice: ‘Mañana te hablo para que visites a Santiago por su cumpleaños’. Me colgó y al momento que traté de hablar de nuevo me bloqueó; igual su mamá. Llevó 20 días sin saber de mis hijos”, manifestó.

A pesar de reconocer que los menores están con su madre, él también quieres saber cómo se encuentran: “Sé que están con su mamá, pero no sé si les ha pasado algo, si están bien, están enfermos; es una preocupación de papá”.

El hijo de Héctor Lechuga dijo que si su expareja quiere conversar, él no tiene ningún problema, pues lo principal ahora es el bienestar de sus dos pequeños.