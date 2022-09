Dos de las estrellas turcas más reconocidas de la industria se enfrentan, actualmente, en una batalla legal. Ellos son Nilperi Şahinkaya y Burak Deniz, quienes han protagonizado decenas de portadas en su país de origen luego de que ella lo denunciara tras un altercado en un hotel de Adana.

Vale precisar que esta no es la primera vez que el artista está involucrado en un gran escándalo. Lo cierto es que, en otras oportunidades, sus problemas personales han opacado algunos de sus destacados trabajos profesionales.

A continuación, conoce por qué la actriz Nilperi Şahinkaya de “Amar es primavera” demandó al intérprete Burak Deniz de la telenovela turca “Hayat”.

¿POR QUÉ NILPERI ŞAHINKAYA DEMANDÓ A BURAK DENIZ?

El pasado 15 de septiembre, Nilperi Şahinkaya vivió un desagradable momento debido al agresivo comportamiento de Burak Deniz. Ese día, ella se encontraba en un hotel de Adana, lugar al que llegó para ser jurado del Festival Internacional de Cine Golden Boll.

De acuerdo con el abogado de Nilperi, Burak se dirigió a la mesa en la que se encontraba la actriz junto a su novio, el escultor Emre Yusufi, y algunos amigos. Es entonces cuando el intérprete empezó a lanzar insultos e intentó agredir a uno de los presentes, el director de fotografía Deniz Akıncı. Según la versión de algunos testigos, el artista habría estado alcoholizado y la joven se vio obligada a abandonar el lugar.

“Burak Deniz, a quien nunca habían visto antes, se sentó a la mesa varias veces en estado de ebriedad mientras ella estaba con su novio y otros amigos. La actriz fue objeto de insultos y se maldijo a su novio. El amigo cercano de mi cliente, Deniz Akıncı, que quería evitar que la atmósfera se pusiera tensa, quiso intervenir y Burak Deniz lanzó el puño para golpearlo. Afortunadamente no lo consiguió”, explicó la defensa de Şahinkaya.

Luego de este lamentable incidente, la actriz optó por interponer una denuncia en contra de su colega: “Haremos uso de todos nuestros derechos legales, con todo tipo de pruebas concretas, debido a sus insultos vulgares y ataques físicos contra nuestra cliente y sus amigos por parte de Burak Deniz”, informó su abogado.

LAS DISCULPAS DEL ACTOR BURAK DENIZ

A través de su cuenta de Instagram, el actor aceptó su responsabilidad y difundió una publicación en la que se disculpaba por todo lo sucedido.

“Me gustaría disculparme con Nilperi Şahinkaya y sus amigos, así como con todos los que presenciaron el incidente esa noche, por este desafortunado suceso a los ojos del público y mi comportamiento que no es un modelo a seguir para la sociedad”, indicó.

En este contexto, tal como recoge Albawaba, algunos periodistas también habrían sugerido que el artista tiene un problema con la bebida: “Burak Deniz debe ser tratado por alcoholismo. Este no es el primer incidente con el alcohol. Anteriormente había conducido un automóvil en estado de ebriedad y había golpeado al cartero en su bicicleta”, se lee en referido medio.

El actor se disculpó públicamente por su comportamiento (Foto: Burak Deniz / Instagram)

NILPERI ŞAHINKAYA EVITA HABLAR SOBRE EL TEMA

Al ser consultada por diversos medios de comunicación sobre este tema, la actriz evitó referirse directamente a su demanda: “El asunto ha sido llevado al poder judicial. Hemos dado las explicaciones necesarias. No quiero hablar más sobre este tema”, manifestó según Divinity.

Por otro lado, Didem Soydan, la novia de Burak, también se negó a dar mayores detalles sobre el asunto: “Ambas partes hicieron una declaración. Dado que no estaba allí, no me corresponde decir nada mientras las dos partes están hablando”, puntualizó.