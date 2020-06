Ninel Conde, la recordada pareja de ‘El Cabo’, en la sexta y séptima temporada de “El señor de los cielos”, volvió a estar en el ojo de la tormenta tras revelar durante una entrevista algunos capítulos de su vida sentimental. La actriz de 43 años, como casi todo el mundo, se encuentra en cuarentena por la pandemia global, pero eso no fue impedimento para dar de qué hablar.

De hecho, hace unos días, la intérprete pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al presentarse en las instalaciones de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para entregar una carta al equipo del presidente​ en la que le pide ayuda para recuperar a su hijo.

Según Ninel Conde, el padre de su hijo, Giovanni Medina, se ha apoyado en algunos funcionarios federales, sin precisar quiénes, del partido del actual mandatario, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para poder impedirle ver a su hijo Emmanuel.

Ahora, la también cantante volvió a llamar la atención gracias a una relación amorosa del pasado, en la que involucra al cantante y actor José Manuel Figueroa y la también actriz Angélica Vale. ¿Qué dijo ‘el bombón asesino’? A continuación todos los detalles de sus últimas revelaciones.

¿JOSÉ MANUEL FIGUEROA LE FUE INFIEL CON ANGÉLICA VALE?

Para sorpresa de propios y extraños, Ninel Conde reveló en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que su relación amorosa con José Manuel Figueroa fue tormentosa debido a sus celos y a las infidelidades del actor. Sin embargo, señaló que eso no fue impedimento para que el romance de cuatro años no sea un amor importante en su vida.

‘El bombón asesino’ narró que se conocieron en el palenque de Cuernavaca en el que ella tenía que cantar y él llegó de sorpresa. Conde señaló que Figueroa era un hombre apuesto que la deslumbró con su porte y personalidad imponente: “Tipaso, súper simpático, grandote, pues en foto así no se ve, es alto, rancherote, bien dado, con el sombrero”.

Sin embargo, aunque estuvo muy enamorada, considera su relación fue realmente tóxica, en la que hubo mucho sufrimiento, celos e inseguridades por su parte. “Fue una relación compleja yo me enamoré mucho y creo que él también, pero sufrí mucho también porque era muy coqueto y las chavas se le aventaban en los shows y se echaba sus ‘drinks’. De repente yo me empezaba agobiar que las chamacas ya le iban a caer“, aseguró.

Pero, la revelación de la entrevista fue cuando recordó dos infidelidades en aquel tiempo y que llegó a descubrirlo. Una de ellas, asegura Ninel Conde, con la actriz mexicana Angélica Vale, con quien el cantante viajó cuando ellos aún eran pareja.

“Según yo, (me fue infiel) con ‘La Vale’ y con Paty Muñoz, que ella fue la que dijo en televisión que ‘mientras Ninel palenqueaba, yo palenqueo con él’”, explicó Conde quien además catalogó de “muy fuerte” ese episodio de su vida.

“Si fue muy fuerte porque yo estaba enamorada y tenía cierto tema de codependencia ahí con José Manuel, no era como un amor sano. Entonces al ver eso se confirma tu pánico de que te pongan el cuerno fue muy doloroso y con Angélica se fueron a los Ángeles una vez y los caché. Lo caché a él no sé qué le habrá dicho a ella a lo mejor le dijo que ya habíamos terminado o ve tú a saber no”, recordó.

Finalmente, entre risas, la actriz también recordó cuando encontró a José Manuel Figueroa hablando por teléfono con una mujer, de las tantas que guardaba con nombres de hombre. “Le ponía a su celular nombre de hombres y me lo caché con un nombre de hombre, pero se oía que era una voz de mujer fue como la última y dije no ya“, contó Conde, antes de señalar que fue este episodio que le hizo entender que la relación no podría continuar.

