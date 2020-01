Ninel Conde es una de las actrices y cantantes más famosa de México. La ‘Bombón Asesino’ ha participado en diversas producciones de Televisa y Telemundo que la han hecho alcanzar gran popularidad y sumar una legión de fans que la apoyan en todos los proyectos que se embarca, sin embargo en estos tiempos de las redes sociales también se suman los haters que disparan un sin fin de comentarios sin filtros y sin saber la verdad de las cosas.

Hace poco la cantante se ha visto envuelta en una gran polémica tras grabar un saludo para el programa “Suelta la sopa” de Telemundo. El medio de comunicación compartió este clip en sus redes sociales e inmediatamente los usuarios comenzaron a comentar sobre el aspecto físico de Ninel Conde.

No solo criticaron su físico sino que incluso llegaron a compararla con la vedette Lyn May. Ante los cientos de comentarios, la actriz emitió una transmisión en vivo para negar que se haya realizado alguna cirugía estética.

¿QUÉ DIJO NINEL CONDE SOBRE LOS ATAQUES?

Ninel Conde recibió todo tipo de comentarios tras el video y muchos la insultaron y la llamaron como quisieron, así que la intérprete no dudo en salir al frente y responderle a todos los haters.

“Estoy bien, no tengo nada. Me pidieron un vídeo para avisar que iba a estar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba, con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé que le iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa. Entonces estaba con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar”, dijo Ninel en el video.

“Desde que fui a esquiar el primer día me caí, me lastimé la rodilla y la espalda baja. Me estuve inyectando una cosa que se llama diprospan que tiene cortisona que te retiene líquidos y te hinchas. Entonces todo coincidió”, agregó la cantante.

Ninel culminó la grabación no sin antes pedir a sus haters que dejen de atacar a las personas.

“Qué lamentable que un día después del accidente de Kobe Bryant estén los haters y si me hubiera hecho qué, ¡es mi cara!. Algún día si yo quiero me voy a hacer porque es mi cuerpo, es mi cara y es lo que a mí se me da la gana. Y lo triste es cómo lo usan para destruir”, expresó.

NINEL CONDE EN SUELTA LA SOPA

Como lo dijo en el video de la polemica, Ninel Conde se presentó en el programa “Suelta la sopa” y volvió a defenderse de todos los ataques que recibió que en su gran mayoría venían de mujeres.

“Puedes hacer “callito” porque te dedicas a esto, pero tu familia… el bullying es para toda la familia, no es nada más para la persona que se los estas haciendo… La gente refleja lo que te lleva adentro. Yo no me veo contestándole a la gente cosas negativas”, expuso la cantante.

¿CUÁNTAS CIRUGÍAS SE HA REALIZADO NINEL CONDE?

A sus 43 años, Ninel Conde puede presumir su figura de infarto que lo ha conseguido a base de alimentación sana, mucho ejercicios y uno que otro arreglito estético para lucir más hermosa.

En 1997 se realizó su primera operación, un aumento de busto. Seis años después, en el 2003, entró nuevamente al quirófano para aumentar la talla de su sostén una vez más. Pasó de ser 34 D. En 2007 se hizo una nueva operación para cambiar sus implantes.

También ha visitado el quirófano para aumentarse los glúteos y esto lo ha hecho por lo menos cuatro veces, también se ha realizado un par de liposucciones, lipoesculturas, se ha marcado el abdomen y se ha colocado implantes en la pantorrilla.

La nariz también se la operó, se colocó prótesis en el mentón para afinar el rostro, pero actualmente se inyecta colágeno en los labios y bótox en el rostro para reducir las líneas de expresión.

