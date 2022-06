Tras su sorpresiva salida de “La casa de los famosos 2″, Niurka Marcos sigue reviviendo todo lo que pasó dentro de la famosa casa. La vedette cubana no solo protagonizó momentos polémicos como la santería hacia Laura Bozzo y los comentarios sobre la exesposa de Toni Costa, sino también vivió un romance con Juan Vidal el reality de Telemundo.

La polémica artista dejó el pasado lunes 20 de junio “La casa de los famosos 2″ donde se convirtió en una de las participantes favoritas, por lo que su salida generó polémica. La rubia señaló que fue víctima de una campaña de desprestigio por parte de la producción del reality de Telemundo y por eso no asistió la gala que se realizó un día después de su expulsión.

Más allá de estos comentarios, Niurka Marcos confirmó que mantuvo un romance con Juan Vidal durante su estadía en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”. Además, reveló que mantuvo relaciones sexuales con el dominicano y que espera poder retomar el romance cuando el actor salga del show. ¿Qué más dijo? Aquí todos los detalles.

Niurka Marcos fue eliminada de "La Casa de los Famosos 2" el pasado lunes 20 de junio (Foto: Niurka Marcos/ Instagram)

EL ROMANCE QUE VIVIÓ NIURKA MARCOS CON JUAN VIDAL EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″

Durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”, Niurka Marcos habló sobre sus polémicos encuentros amorosos con Juan Vidal. La intérprete confesó que su relación sentimental fue real y declaró que espera poder retomar el romance con el actor cuando este salga del reality de Telemundo.

“Yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están encerrados herméticamente allá [...] lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia, si no bueno next, no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida, si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”, dijo la cubana muy a su estilo.

La polémica artista también confirmó que tuvieron relaciones sexuales sin protección mientras estaban juntos dentro de la famosa casa: “Fue bien bonito, tres veces”.

Todo parece indicar que las imágenes no se transmitieron durante “La casa de los famosos 2″ con el fin de cuidar esos momentos íntimos entre los actores, sin embargo, la decisión de la producción no le agradó a la cubana y su hija.

“Eso era lo que yo quería que viera el mundo [...] yo creo que somos personas maduras, no somos niños, él es un hombre de cuarenta y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clik, había mucha ternura en nuestro romance, fui muy feliz y no me arrepiento para nada”, comentó la famosa.

Niurka Marcos sobre los cuestionamientos que hay contra Juan Vidal

En ese contexto, Niurka Marcos también habló sobre las declaraciones de Cynthia Klitbo en contra del dominicano -con quien sostuvo un noviazgo hasta principios de este 2022-, a quien tachó de “aprovechado”: “Qué bueno que me dices lo de los 4 mil dólares para no prestarle dinero y ya”, contestó.

Y también respondió a los comentarios que hay sobre Juan Vidal sobre sus supuestas actitudes agresivas: “Si algún día me pasa le doy en su mad*e, le caigo a p*tazos, lo agarro dormido”, finalizó.