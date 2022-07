La eliminación de Niurka Marcos de “La casa de los famosos 2” ha sido muy polémica por todo lo que se ha dicho desde entonces. Y es que la cubana explicó que la producción del programa armó una campaña de desprestigio en su contra con la finalidad de que el público no vote a su favor y así sacarla.

Es más, durante una convocatoria a medios de comunicación, la vedette aseguró que no volvería a poner un pie en el plató del reality de Telemundo porque se encontraba muy furiosa y porque ella era consciente de que se iban a aprovechar, pues su presencia allí iba a dar el rating que ellos buscaban.

Pese a aquellas palabras, la siguiente semana, Niurka Marcos sorprendió a propios y extraños al aparecer en el set de “La casa de los famosos” junto a los conductores Héctor Sandarti y Jimena Gállego, quienes le hicieron una serie de preguntas mientras repasaban todo lo que había vivido en el encierro.

Ante ello, muchos se preguntaron qué pasó para que, en menos de una semana, Niurka Marcos haya cambiado de opinión tan rápido y regrese a al espacio televisivo. Es por ello que en la presente nota vamos a explicar qué fue lo que sucedió.

Niurka Marcos el día que volvió al set de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

NIURKA MARCOS NEGOCIÓ CON LA PRODUCCIÓN

Como es de costumbre en “La casa de los famosos”, los participantes que son eliminados se acercan al set de televisión para conversar con los conductores, pero eso iba a romperse porque Niurka Marcos había salido públicamente a decir que jamás iba a regresar allí, así que la producción tuvo que ponerse manos a la obra.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Niurka Marcos reveló que se volvió a parecer en pantallas luego de una negociación que hubo entre las dos partes, la cual, aparentemente, llegó a buen puerto y se respetó.

“Fui a la gala, pero hasta el siguiente lunes, después de una negociación de palabra”, contó Niurka.

¿QUÉ PIDIÓ NIURKA MARCOS PARA REGRESAR A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

En la misma conversación ya mencionada, Niurka Marcos se animó a revelar que tuvo una exigencia y que la producción la aceptó para llegar a un acuerdo y así asegurar su presencia en el foro para que cuente todo sobre su experiencia dentro del reality show.

Aquella condición a la que ella hace referencia tiene que ver con la presencia de los concursantes, ya que ella no quería que estén presentes las “gárgolas”, término que ella usaba para referirse a los participantes del cuarto morado.

Además de explicar por qué no quería que esos miembros de la casa estén presentes, también aseguró que su sola presencia iba a dar rating, por lo que no era necesario que sus enemigos estén allí.

“No pueden estar las gárgolas ahí porque yo no voy a lidiar con la plebe, esa corrientera. Esas brujas no se van a dar el gusto en cadena internacional conmigo. Para ser vulgar también hay niveles y yo soy la reina de la vulgaridad, tienen que estudiar mucho y hacer mucho postgrado de vulgaridad para poderme llegar. Yo solita me basto para subirte el rating”, fueron sus palabras.