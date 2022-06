“No me conocen” se basa en la novela policíaca de 2017 del mismo nombre de Imran Mahmood.

Los cuatro capítulos de “You Don’t Know Me” llegarán a Netflix el 17 de junio de 2022.

“No me conocen” (“You Don’t Know Me” en su idioma original) es una serie de televisión británica de Netflix que narra la historia de Hero, un joven acusado de asesinato que a pesar de que todas las pruebas en su contra parecen condenarlo, decide contar su verdad de una manera extraordinaria.

Los cuatro capítulos de la ficción basada en la novela policíaca de 2017 del mismo nombre de Imran Mahmood se estrenó originalmente en BBC One, el 5 de diciembre de 2021, pero llegará a Netflix recién el 17 de junio de 2022.

Samuel Adewunmi es el protagonista de “No me conocen”, mientras que, los actores Sophie Wilde, Bukky Bakray, Roger Jean Nsengiyumva, Yetunde Oduwole, Tuwaine Barrett y Nicholas Khan completan el elenco, pero ¿quién es quién en la serie británica?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “NO ME CONOCEN”?

1. Samuel Adewunmi es Hero

Hero es un hombre acusado de asesinato que asegura ser inocente. En un intento desesperado por convencer al jurado de que ha sido culpado injustamente contará cómo su vida se desmoronó cuando se enamoró de una chica llamada Kyra.

En una entrevista con la BBC, Samuel Adewunmi indicó que “hay ciertos eventos que suceden que significan que Hero se convierte en el hombre de la familia, el sostén de la familia, el proveedor, una guía para su hermana menor en términos de una figura masculina para capaz de admirar o pedir consejo. Es un hombro en el que llorar o un hombro en el que apoyarse, pero a medida que avanza la historia, Hero busca cada vez más su apoyo”.

Asimismo, en diálogo con Whattowatch.com, el actor de 28 años comentó que Hero “está tratando de llevarse bien y vivir una vida bastante simple, pero termina siendo arrastrado a un mundo que no hubiera esperado. No sabemos si está diciendo la verdad o no, así que en cierto modo la audiencia es el decimotercer jurado”.

Hero (Samuel Adewunmi) siendo observado por Kyra en un bus en "No me conocen" (Foto: BBC)

2. Sophie Wilde es Kyra

Sophie Wilde, quien protagonizará la película “The Portable Door”, interpreta a Kyra, “una persona que ha tenido una vida muy dura y ha crecido en un entorno bastante difícil, y eso ha tenido un impacto en ella y en la forma en que se comporta. Eso la obligó a convertirse en una persona bastante introvertida en muchos sentidos”, según la describió la actriz australiana.

Kyra (Sophie Wilde) junto a Hero en "No me conocen" (Foto: BBC)

3. Bukky Bakray es Bless

Bukky Bakray, la protagonista de “Rocks” de Netflix, es la encargada de dar vida a Bless, la hermana menor de Hero y confidente de Kyra. De acuerdo con la descripción de la joven actriz, se trata de alguien poco habladora “pero muy observadora” y que “absorbe la energía que la rodea”.

“Dado que solo han sido Bless y Hero durante tanto tiempo, las cosas malas que le suceden a Hero realmente la afectan porque están muy conectados”, agregó al medio antes mencionado.

Bukky Bakray como Bless en "No me conocen" (Foto: BBC)

4. Roger Nsengiyumva es Jamil

En “No me conocen”, Roger Nsengiyumva interpreta a Jamil, quien es asesinado y está en el centro del caso legal. El guionista Tom Edge confesó que en Jamil “vemos esa complejidad, ese deseo de mantener sus opciones abiertas y moverse más rápido de lo que el mundo quizás le permita, y ser un buen hijo para sus padres y mantener su respeto y tratar de encontrar su camino a través de eso”.

“También vemos la arrogancia de imaginar que puedes tomar las decisiones que él toma y salir ileso, y esa también es la experiencia de Imran cuando ve a la gente en la corte. No se han salido con la suya, incluso si caminan libres”, agregó.

Roger Nsengiyumva como Jamil en "No me conocen" (Foto: BBC)

5. Yetunde Oduwole es Adebi

La actriz de 46 años Yetunde Oduwole es la encargada de interpretar a Abebi, una madre soltera que tiene una relación cercana con su hijo Hero, pero no tan cercana con su hija Bless.