El actor David Harbour, famoso por su personaje en “Stranger Things”, se encuentra en las mejores salas de cine con su nueva película “Noche sin paz”, una cinta navideña que se sale del molde, pues interpreta a un Santa Claus violento y sangriento.

A diferencia de otras versiones del personaje de barba blanca y barriga pronunciada, en esta lo vemos totalmente agresivo para defender a una familia que lo necesita y no hubo mejor protagonista que el también actor de “Black Widow”.

Eso sí, su fuente de inspiración seguramente no fueron las acostumbradas películas de armonía, familia y unidad que se suele ver en esta época del año, sino otras un poco más diferentes, así que repasaremos cuáles son.

LA INSPIRACIÓN DE DAVID HARBOUR PARA SU PAPEL EN “NOCHE SIN PAZ”

En una declaraciones que recoge el portal de Sensacine, David Harbour revela que, para su personaje de Santa en “noche sin paz” tuvo que ver unas películas que le ayudarían a armar su personaje.

Casualmente, esas cintas que decidió mirar eran relacionadas con el mes de diciembre, aunque algunas no eran de las acostumbradas con todo lleno de espíritu navideño.

“Milagro en la calle 34″

“Esta película me encanta. Y a fin de cuentas, ‘Noche de paz’ es una fusión de John Wick y Milagro en la calle 34″, indicó el actor estadounidense.

“Miracle On 34th Street” sigue a una madre soltera que contrata a un actor de Santa Claus (Papá Noel) para aparecer en el desfile de Acción de Gracias (Foto: 20th Century Fox)

“Duro de matar”

“Las actuaciones son increíbles. Me encanta un héroe de acción que no es hipermasculino. Bruce Willis no es Sylvester Stallone, no es Arnold Schwarzenegger. Creo que por eso le fue tan bien a la película”, comentó Harbour sobre el largometraje ambientado en vísperas de Navidad.

La película que convirtió a Bruce Willis en la estrella de cine que es ahora al encarnar a John McClane, un detective que se ve involucrado en el plot para tomar como rehénes un rascacielo (Foto: 20th Century Fox)

“Un Santa no tan santo”

“Me encanta cuando tomas algo como Papá Noel y te metes con él, y simplemente amo a Billy Bob Thornton. Es un actor tan seco e interesante. Casi todo lo que toca es oro, y eso fue particularmente gracioso”, añadió.

La sátira es una de las favoritas de David Harbour

TRÁILER DE “NOCHE SIN PAZ”

Mira aquí el avance oficial de “Noche sin paz”, película protagonizada por David Harbour.