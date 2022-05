Creada por Ramón Campos, Gema R. Neira y Teresa Fernández-Valdés, “Now and Then” es la primera serie española de Apple TV+. Este thriller bilingüe de ocho episodios sigue a un grupo de amigos de la universidad que se ven obligados a reunirse cuando una amenaza pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas.

De acuerdo a la plataforma streaming se trata de un “thriller poliédrico” que pone frente a frente dos realidades muy diferentes a través de unos mismos personajes, pero con una distancia de 20 años.

“Now and Then” cuenta con un elenco conformado por Marina de Tavira, Rosie Perez, Maribel Verdú, José María Yazpik, Manolo Cardona, Soledad Villamil o Zeljko Ivanek, entre muchos otros.

Las versiones jóvenes de los protagonistas de "Now and Then" (Foto: Apple TV+)

¿DE QUÉ TRATA “NOW AND THEN”?

Según Apple TV+, “Now & Then” es una serie de suspense que aborda las diferencias entre las aspiraciones de la juventud y la realidad de la vida adulta, sigue a unos amigos de la universidad que ven cómo sus vidas dan un vuelco después de que un fin de semana de celebración termine con la muerte de una persona del grupo.

Ahora, 20 años después, los cinco restantes se ven reunidos muy a su pesar por una amenaza que pone en riesgo sus vidas, perfectas solo en apariencia.

Para Ramón Campos “Now and Then” es más que una historia que destripa un “quién lo hizo”. “Si es cierto que hay un misterio central y una investigación criminal, pero debajo de eso hay una reflexión más profunda”, aclaró el showrunner a Expansión.

TRAILER DE “NOW AND THEN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “NOW AND THEN”

Marina de Tavira como Ana

Alicia Jaziz como Ana joven

José María Yazpik como Pedro

Darío Yazbek como Pedro joven

Maribel Verdú como Sofía

Alicia Sanz como Sofía joven

Manolo Cardona como Marcos

Jack Duarte como Marcos joven

Soledad Villamil como Daniela

Miranda de la Serna como Daniela joven

Rosie Pérez como Flora

Željko Ivanek como Sullivan

Jorge López como Alejandro

Belen Flores

Estos son los protagonistas de "Now and Then", la primera serie española de Apple TV+ (Foto: Apple TV+)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “NOW AND THEN”?

Los tres primeros episodios de “Now and Then” se estrenarán a nivel mundial este viernes 20 de mayo en Apple TV+. Mientras que los cinco restantes estarán disponibles cada viernes hasta el 24 de junio en la plataforma streaming.