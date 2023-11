Luego de más de medio siglo desde la separación de “The Beatles”, una inédita canción de la famosa banda inglesa se dio a conocer en los primeros días de noviembre. Se trata de “Now and Then” y sería nada menos que el último sencillo de la agrupación británica.

Escrita por John Lennon en los setenta y con arreglos hechos por el desaparecido George Harrison a lo largo de años, este icónico tema trató de salir a la luz a mediados de los noventa. Sin embargo, por problemas propios de la agrupación, recién logró estrenarse hasta fines de este 2023.

The Beatles lanzó su última canción llamada "Now and Then" (Foto: EFE)

La pieza musical posee una gran historia antes de ser lanzada, pues el propio Paul McCartney expresó en el documental del sencillo que este fue el último intento de seguir haciendo música tras la muerte de John Lennon en 1980. “Cuando perdimos a John, sabíamos que realmente se había acabado. Pero luego, en 1994, surgió una increíble oportunidad de seguir haciendo música juntos”, indica el compositor de 81 años.

“NOW AND THEN”: ¿CÓMO SE CREÓ LA ÚLTIMA CANCIÓN DE THE BEATLES?

La historia de este emblemático tema nació luego de que Yoko Ono le diera a Harrison y su mujer un cassete con todas las pruebas y demos que Lennon había realizado hacia 1978. Fue allí que nacieron otros grandes éxitos como “Real Love” y “Free as a bird”, siendo “Now and Then” un proyecto inconcluso a terminar.

No obstante, tras la muerte de el intérprete de “Imagine”, los tres Beatles restantes comenzaron a reunirse para la Antología de 1994. Fue ahí que Harrison comentó que poseía material inédito de Lennon y algunas pruebas que jamás salieron a la luz.

Sobre ello, McCartney señaló que optaron por terminar el trabajo que Lennon había iniciado y que jamás pudo concluir tras ser asesinado por un fanático en 1980. “George y Ringo vinieron a mi estudio, escuchamos toda la grabación; era John en su departamento en Nueva York, tocando su piano y haciendo unos pequeños demos. ¿Era algo que no debíamos hacer? Pensé en que si hubiésemos tenido la oportunidad de preguntarle si quería que termináramos sus últimas canciones habría dicho que sí”, aseveró el inglés.

Para esa época, los músicos originarios de Liverpool lograron completar dos canciones: “Real Love” y “Free as a bird”. Ambas fueron un claro tributo a la memoria de Lennon y la banda, logrando consolidarse en los primeros puestos de venta.

Sin embargo, para “Now and Then” sucedió todo lo contrario. Según cuenta Ringo Starr, no sacaron el tema porque no contaban con la tecnología necesaria para hallar la parte de Lennon en el sencillo.

De todos modos, los fanáticos de Harrison, de Lennon, de Starr, de McCartney y The Beatles se los agradecemos profundamente. ¡Gracias por tan buena música, genios!

VIDEO DE “NOW AND THEN”

LETRA OFICIAL DE “NOW AND THEN”

(One, two, three)

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you

And now and then

If we must start again

Well, we will know for sure

That I will love you

Now and then

I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

Always to return to me

I know it’s true

It’s all because of you

And if you go away

I know you’ll never stay

Now and then

I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you

(Good one)

