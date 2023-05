ATENCIÓN SPOILERS. Tras el final de “Guardianes de la galaxia 3″, un nuevo equipo de protagonistas se ha formado en el MCU. Y, para alegría de muchos seguidores de la saga, algunos de los miembros originales se mantienen en sus puestos.

Aunque no se ha confirmado la producción de una secuela de la cinta, es posible que estos héroes formen parte de futuros proyectos del Universo cinematográfico de Marvel, tal como sugieren las escenas post-créditos del film.

Pero, ¿qué tan habilidosos son los miembros de la más reciente agrupación de la franquicia? Pues, a continuación, te presentamos los principales datos sobre estas figuras del MCU.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL NUEVO EQUIPO DE “GUARDIANES DE LA GALAXIA”?

1. Rocket Racoon

Pese a los rumores que especulaban sobre su muerte, Rocket Racoon sobrevive y es el nuevo capitán de los “Guardianes”. Esto, luego de que Peter Quill se marcha a la Tierra para reencontrarse con su abuelo.

El personaje es interpretado por Bradley Cooper y, además de su fuerza sobrehumana, velocidad y agilidad, se caracteriza por ser un habilidoso tirador y combatiente.

Bradley Cooper le da voz a Rocket en el MCU (Foto: Marvel Studios)

2. Groot

Otro de los miembros originales que conserva su lugar en la banda es Groot. El humanoide con forma de árbol acompaña a su fiel colega Rocket en sus nuevas aventuras. Como sabemos, tiene la capacidad de regenerarse, absorber la madera como alimento y controlar árboles y plantas.

El actor que le da voz al personajes es Vin Diesel y, hasta el final de la trilogía, se caracterizaba por solo decir “I am Groot”.

Vin Diesel interpreta a Groot en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (Foto: Marvel Studios)

3. Kraglin

¡Kraglin Obfonteri también es parte del nuevo grupo de “Guardianes”! El personaje de Sean Gunn fue presentado anteriormente como el segundo al mando de Yondu Udonta, hasta que evolucionó y se convirtió en miembro clave del equipo original.

Sean Gunn como Kraglin Obfonteri en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (Foto: Marvel Studios)

4. Cosmo

Cosmo es interpretada por Maria Bakalova, quien también proporcionó la captura de movimiento para el personaje. Esta perrita es mucho más poderosa de lo que puede parecer a simple vista, pues tiene telepatia, telequinesis y la capacidad de hablar.

Cosmo es interpretada por Maria Bakalova en el MCU (Foto: Marvel Studios)

5. Adam Warlock

Adam Warlock es interpretado por Will Poulter en la ficción. Como vimos en la cinta, es un ser artificial poderoso que fue creado para destruir a los “Guardianes”. Sin embargo, a lo largo del metraje, desarrolla su “brujula moral” y salva a Star-Lord de la muerte. Así, termina uniéndose al equipo oficial del MCU.

Entre sus superpoderes, resaltan la fuerza, la velocidad y el poder de absorber y canalizar energía cósmica.

Will Poulter interpreta a Adam Warlock en “Guardianes de la galaxia Vol. 3”, película dirigida por James Gunn (Foto: Marvel Studios)

6. Phyla-Vell

En el MCU, Phyla-Vell es presentada como un experimento más del Alto Evolucionador. La niña se caracteriza por tener el cabello blanco y por haber sido rescatada por “Los Guardianes” de la nave del High Evolutionary.

En los cómics, es hija de Mar-Vell, la versión original de Captain Marvel. Entre sus poderes, destaca el vuelo, la superfuerza y la capacidad de manipular energía.

Kai Zen como Phyla-Vell en "Guardianes de la Galaxia 3" (Foto: Marvel Studios)

7. Blurp

Tras “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, no sabemos mucho sobre Blurp. Solo que es una criatura que pertenece a la especie F’saki y que fue rescatada por Adam Warlock. En redes sociales, se plantea que podría competir con Cosmo por el puesto de mascota de la tripulación.

Blurp y su aparición en "Guardianes de la Galaxia 3" (Foto: Marvel Studios)

¿CÓMO VER “GUARDIANES DE LA GALAXIA 3″?

“Guardianes de la galaxia Vol. 3″ llegó a las salas de cine, en Latinoamérica y España, el jueves 4 de mayo del 2023. Si vives en Estados Unidos, podrás ver la cinta desde el viernes 5 de mayo.