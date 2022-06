Aunque Hayden Christensen es el encargado de interpretar a Anakin Skywalker/Darth Vader en “Obi-Wan Kenobi”, la nueva serie de la franquicia “Star Wars” en Disney Plus, no es el responsable de dar voz al icónico villano. La tarea recae en James Earl Jones, quien hizo lo mismo en los Episodios IV, V, VI y IX.

La participación de Jones en la ficción protagonizada por Ewan McGregor no era algo seguro, debido a que no fue anunciado el Día de celebración de Star Wars y el actor de 91 años solo ha actuado de forma intermitente en los últimos años. Además, Matt Sloan y Scott Lawrence también prestan su voz a Lord Vader en algunos proyectos.

No obstante, en el tercer episodio de “Obi-Wan Kenobi”, James Earl Jones volvió a darle voz al alter ego enmascarado de Anakin Skywalker cuando este habla con Reva the Inquisitor (Moses Ingram) durante una holoconferencia. Ambos están tras los pasos del legendario Jedi.

Jones también dio voz a Darth Vader en la serie animada “Star Wars Rebels” y en “Rogue One: A Star Wars Story”, así como en atracciones de parques temáticos.

Obi-Wan Kenobi y Darth Vader se volvieron a enfrentar en el tercer episodio de la nueva serie de "Star Wars" (Foto: Disney Plus)

¿CÓMO LOGRARON LA VOZ ORIGINAL DE DARTH VADER?

La voz de Darth Vader en la trilogía original de “Star Wars” es fuerte, imponente y amenazante, es decir, es memorable, por lo tanto, los productores de “Obi-Wan Kenobi” recurrieron a la recreación digital para que el icónico villano suene lo más similar a las primeras películas.

Aunque James Earl Jones también participa en “Rogue One: A Star Wars Story” la voz que le da a Lord Vader no es la misma que se escucha en la trilogía original, probablemente, debido al envejecimiento del actor.

Para que eso no vuelva a suceder, en “Obi-Wan Kenobi” utilizaron la misma tecnología que se usa para la voz de Luke Skywalker en “The Mandalorian” y “The Book of Boba Fett”, así se puede ver en los créditos del tercer capítulo, donde aparece Respeecher, la compañía a cargo de la recreación digital de la voz de Darth Vader.

De acuerdo con Screen Rant, para adaptar la voz de Mark Hamill a la de Luke más joven “se tomaron muchas grabaciones antiguas, de múltiples medios, y las introdujeron en un modelo de IA, que luego podría reproducir la voz mucho más cerca de cómo solía sonar”. Al parecer, hicieron lo mismo para Vader.