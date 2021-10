“Así se baila” de Telemundo ha vivido uno de los momentos más románticos de la temporada 2021. El reality mexicano fue el escenario perfecto para que el cantautor puertorriqueño-estadounidense, Obie Bermúdez, le pida -una vez más- matrimonio a su esposa, la cantante mexicana Jennifer Peña. Te contamos cómo se forjó esta historia de amor entre los talentosos artistas.

En la edición del 17 de octubre de “Así se baila”, Obie aprovechó el tema que le tocó bailar en la gala -’A pedir su mano’ de Juan Luis Guerra- para arrodillarse y pedirle nuevamente matrimonio a la madre de sus cinco hijos. Dicho accionar del cantante conmovió al público y al jurado del programa que estaba conformado por Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seoane.

“Mi amor, escúchame. Hace 14 años, cuándo vivíamos en Los Ángeles, no sé si te acuerdas, pedí tu mano en aquel apartamento y estábamos solitos. Creo que aquel día, con mi nerviosismo y un poco de inmadurez, creo que no fue el mejor mejor momento como tú lo soñaste. Entonces hoy, frente a todo este público, de la gente en casita y también con el permiso de tu papá, que de seguro está viendo en casita, sigo igual de nervioso, pero quizás un poco más maduro y quiero preguntarte si te atreves a aventarte otros 14 años ‘plus’ conmigo y con los nenes”, confesó el también compositor.

¿CÓMO SE CONOCIERON OBIE BERMÚDEZ Y JENNIFER PEÑA?

El intérprete de ‘Antes’ y ‘Me canse de ti’ conoció a la hoy madre de sus hijos en la entrega de unos premios en la ciudad de Las Vegas. Su primera reunión formal fue para crear ‘Como entender’, un dueto que era parte del ascenso musical de ambos cantantes.

¿CUÁNDO SE CASARON OBIE BERMÚDEZ Y JENNIFER PEÑA?

Jennifer Peña y Obie Bermúdez se casaron el 3 de junio del 2007 en la ciudad de Corpus Christi (Texas), según informó la revista People en Español en aquel entonces. La boda se realizó en el más absoluto secreto, ya que ni el público, ni la prensa estuvo enterada del enlace.

Esta celebración fue en privado y solo fueron invitados familiares y amigos muy cercanos a la pareja. A finales de ese mismo año, nació su primogénito, Jobien Blue Bermúdez Peña. Actualmente los artistas tienen cinco hijos y no descartan tener más.

Los artistas son padres de cinco niños (Foto: Obie Bermúdez / Instagram)

¿POR QUÉ OBIE BERMÚDEZ LE PIDIÓ NUEVAMENTE MATRIMONIO A JENNIFER PEÑA?

De acuerdo con el artista, le pidió nuevamente matrimonio a su esposa porque la primera vez que lo hizo, no se arrodilló. “Esto es algo que venía pensando hace mucho tiempo… Cuando yo le pedí la mano a Jennifer, hace 14 años, vivíamos en Los Ángeles, siendo honesto, no fue el mejor momento porque no me arrodillé. Sí le pedí matrimonio, pero no me arrodillé, no lo hice de la forma que tal vez ella lo había soñado”, confesó el artista durante una entrevista con ‘La Opinión’.

“Pensé en algún momento renovar los votos, y hacerlo como Dios manda. Qué mejor momento que en una rutina de baile, en ‘Así Se Baila’, compartiéndolo con todo el mundo, sabiendo cuánto yo la quiero, que ahora le regalo un momento nuevo, una memoria todavía más dulce cuando piense en esta experiencia”, agregó el cantautor.

Por su parte, Jennifer Peña expresó que estaba muy feliz y que en ningún momento sospechó de la sorpresa de su esposo: “Quedé completamente sorprendida, yo no sabía nada hasta que sacó el anillo, no lo pensé, trajo un anillo verdadero, no era prop”.

¿QUIÉN ES OBIE BERMÚDEZ?

Obie Bermúdez es un cantautor puertorriqueño-estadounidense. Nació el 10 de enero de 1981 en Aibonito, Puerto Rico. A los 12 años de edad su familia se traslada a Nueva York y es allí donde empezó su carrera artística.

¿QUIÉN ES JENNIFER PEÑA?

Jennifer Marcella Peña Cantú es una cantante mexicano-estadounidense. Nació el 17 de septiembre de 1983 en San Antonio, Texas. En 1996 lanzó su primer disco “Dulzura”, el cual vendió más de 100 mil copias en Estados Unidos y la certificó a su corta edad cómo la primera cantante tejana en recibir un disco de platino.

En el 2007, la artista se retiró del mundo de la música para dedicarse a su familia. Tras 14 años de ausencia, la artista fue la encargada de cantar el himno de los Estados Unidos en la pelea del reconocido boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez.

¿DE QUÉ TRATA “ASÍ SE BAILA”?

“Así se baila”, programa que se emite por la señal de Telemundo, trata de que 10 celebridades hagan pareja con sus cónyuges, hermanos o amigos, para poner a prueba sus habilidades en el baile, ante tres jueces que evaluarán su performance.

El equipo que tenga la puntuación más alta tendrá inmunidad, los dos equipos con los peores números de la noche se verán en una fase eliminatoria. Los dúos en peligro irán a una batalla y el público finalmente será quienes los salven.