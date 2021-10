La noticia de la muerte de Octavio Ocaña dejó sin palabras al elenco de “Vecinos”, a la familia de Televisa y, en líneas generales, a México entero. Como Benito Rivers, Ocaña conquistó el corazón del público durante más de 10 años, al punto que tristeza es el único sentimiento que puede acompañar al país durante las celebraciones del Día de Muertos.

Ocaña falleció en extrañas circunstancias, cuando, según más de un medio azteca, huía de la policía del municipio Cuautitlán Izcalli tras ser intervenido por supuestamente conducir en estado de ebriedad. En plena persecución, el actor chocó su camioneta y a los pocos segundos, un disparo acabó con su vida.

Férreo hincha del Cruz Azul y artista por vocación, Octavio Ocaña convirtió a Benito en un ícono de la cultura mexicana, que hasta memes generaba en las redes sociales. Tenía pensado casarse. Tenía muchos planes, pero la tragedia le dijo no a todos sus sueños. La investigación está abierta.

¿CÓMO INGRESÓ OCTAVIO OCAÑA A “VECINOS”?

Octavio Ocaña se robó el corazón del público mexicano por imágenes como esta. Benito era un niño muy inocente (Foto: Vecinos / Televisa)

Apenas unos meses antes de su muerte, Octavio Ocaña contó a la agencia EFE cómo se convirtió en actor por accidente, cuando ni siquiera podía pronunciar la letra ‘r’.

Cierto día que acompañó a grabar a sus hermanas, las gemelas Bertha y Ana Leticia, para el segmento ‘Chiquillos y chiquillas’, del programa “En familia con Chabelo”, fue descubierto por el mismo Eugenio Derbez, que grababa “La familia P. Luche” en un set contiguo. Ese día, Ocaña sorprendió tanto al comediante con una imitación de uno de sus personajes más representativos, el Lonje Moco, que fue invitado al casting de un nuevo programa de Televisa, “Vecinos”. La primera audición se realizó en el Estadio Azteca y la definitiva, en la casa de Derbez.

“Me encontré a Eugenio y le dije: ‘tú eres el que sale como el Longe Moco’. Lo imité y le llamó la atención. Le dijo a mi papá que me llevara al casting y yo dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé”, reveló el joven actor en junio de 2021.

“César Bono y (el productor Elías) Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo”, agregó.

De esta forma, con apenas 5 años, debutó como Benito Rivers, el único hijo de los personajes de César Bono y Ana Bertha Espín, Frankie Rivers y Lorena Ruiz, respectivamente. Para el primer capítulo de la sitcom, debió vestirse como un antiguo griego y pararse sobre una silla para recitar las líneas de una obra de teatro. Lorena quería convertirlo en actor como sea.

“Cuando empecé a trabajar no sabía ni decir la ‘r’, me enseñaron a actuar todos los compañeros y ahora somos una familia”, expresó en la misma entrevista.

Después de tres temporadas, cuando ya tenía 11, abandonó el show para dedicarse a sus estudios y al fútbol. Además, quería estudiar Ingeniería Mecánica Automotriz. Sin embargo, con los años se dio cuenta que la actuación realmente era lo suyo y regresó para la décima temporada, ya adulto y hasta con novia.

“Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que no me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”, añadió.

¿CÓMO MURIÓ OCTAVIO OCAÑA?

De traje, en julio de 2020. Octavio Ocaña falleció el viernes 29 de octubre, algunos meses después de anunciar su compromiso (Foto: Octavio Ocaña / Instagram)

Octavio Ocaña murió el viernes 29 de octubre de 2021 en extrañas circunstancias, en el municipio Cuautitlán Izcalli, en el estado de México. De acuerdo con la prensa mexicana, falleció baleado cuando huía de la policía.

El diario El Universal de México reportó, a partir de fuentes cercanas a la investigación, que cuando Ocaña y sus acompañantes circulaban por la autopista Chamapa-Lechería, con dirección al municipio de Atizapán, fueron intervenidos por la policía municipal por supuestamente encontrarse en estado de ebriedad, pero que en lugar de detenerse, se dieron a la fuga. Ocaña conducía.

Pocos minutos después, en plena persecución, la camioneta impactó contra otro vehículo particular y a los pocos segundos se escuchó el disparo que acabó con la vida del actor. Según las mismas fuentes, el arma pertenecía al fallecido, aunque todavía está claro cómo o quién jaló el gatillo.