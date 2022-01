Aunque han pasado varios meses de la muerte de Octavio Ocaña, el 29 de octubre de 2021, su la familia continúa buscando pruebas para esclarecer lo que realmente sucedió aquel fatídico día. Mientras todos recordamos con mucho cariño y nostalgia al recordado actor mexicano, una de sus últimas entrevistas salió a la luz, la cual fue realizada el año pasado y donde habla de sus planes para este 2022.

Antes de dar a conocer sus proyectos, el histrión nacido en Villahermosa, Tabasco, habló sobre cómo fue su infancia mientras daba vida al popular Benito Rivers de la sitcom “Vecinos” (2005).

“Me han visto crecer, ¿qué más cambio quieren? La viví como un niño, la viví a todo dar como un niño normal. Ya estaba en este medio y yo me veía normal, como mis demás compañeros en la escuela, en el fútbol. Me da igual que salga en la tele, pero la gente no me veía igual”, señaló al programa “De primera mano”. A continuación, narró con gran emoción las cosas que iba a cumplir este 2022. Conoce de cuáles se trata.

El actor no se conformaba con lo que había conseguido y siempre buscaba más, por eso tenía pensado que salgan a la luz dos proyectos en 2022 (Foto: Octavio Ocaña / Instagram)

LOS PLANES QUE OCTAVIO OCAÑA TENÍA PARA EL 2022

En la entrevista, que concedió tres meses antes de su deceso, Octavio Ocaña contó todo lo que estaba preparando para este 2022, entre ellos dos proyectos que lo llenaban de muchísima ilusión.

“Tengo un nuevo proyecto, todavía no se los puedo comentar hasta que me autoricen, pero ya les voy a ir avisando, va a ser muy pronto”, reveló muy feliz.

Otro de los planes que tenía en mente era realizar un stand up, que estaba en pleno proceso de desarrollo para ejecutarlo. “Empecé desde enero [de 2021] con esto, no se ha podido por una u otra cosa, pero esperemos el año que viene [2022] si ya se pueda; me van a estar viendo ahí cuando gusten”, menciona.

El actor reconocía que la gente siempre lo recordaba por su papel de Benito Rivers en "Vecinos" (Foto: Octavio Ocaña / Instagram)

TAMBIÉN HABLÓ DE SU REGRESO A “VECINOS”

Octavio Ocaña también se refirió a su regreso a “Vecinos”. “Retomé y fue no tan complicado, me apoyaron muy bien. Yo sentía nervios de: ‘¿Ahora qué onda?’, porque me alejé de todo y otra vez aquí me abren las puertas y me contagio de la carrera impresionante de los compañeros. Otra vez me puse a su ritmo, un poquito no tan cañón, pero ahí vamos, echándole ganas”.

Para él este regreso significó una nueva oportunidad, pero también reconoció que era complicado que todos lo recordaran como el niño gracioso al que vieron crecer en las pantallas. “Es complicado, es muy difícil que la gente te vea diferente. La gente no me deja de ver con la misma gracia que me conoce; entonces, sí quiero hacer algo serio es un poco complicado, pero a la gente le gusta que esté ahí”.

¿QUIÉN FUE OCTAVIO OCAÑA?

Octavio Augusto Pérez Ocaña nació en Villahermosa, Tabasco, México, el 7 de noviembre de 1998. Fue un actor mexicano, al que se le conoció principalmente por haber interpretado a “Benito Rivers” en la serie televisiva “Vecinos” en 2005 cuando tenía siete años de edad.

Antes de saltar a la fama, participó como extra en el programa “En familia con Chabelo”, en la sección “Chiquillos y Chiquillas”. En 2007 integró el elenco de la telenovela “Lola, érase una vez”, al año siguiente tuvo su primera participación en una película teniendo una aparición en la cinta “Amor letra por letra” y en 2009 protagonizó la serie “Hermanos y detectives”.

Tras dedicarse a la televisión decidió darle una pausa a su carrera actoral en 2010 para dedicarse en sus estudios y al fútbol, pero los abandonó. Es así que regresa en 2012 con una actuación especial en la película “El fantástico mundo de Juan Orol”. Retornó definitivamente a la actuación y a la televisión en 2017 para el segundo período de “Vecinos”, al final de la cuarta temporada. También tuvo una participación especial a finales de 2020 e inicios de 2021 en la telenovela “La mexicana y el güero”.

Dejó de existir el 29 de octubre de 2021 a los 22 años en Cuautitlán Izcalli tras una persecución policial en la autopista Chamapa-Lechería, en la cual recibió un impacto de bala, que según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, habría sido disparado accidentalmente por el mismo actor cuyo cuerpo dio positivo a alcohol y tetrahidrocannabinol en el examen toxicológico que se le aplicó.