Olenka Zimmermann opinó luego que Mónica Cabrejos en una entrevista señalara que se ha consolidado como periodista en la conducción de “Al sexto día” y que no solo es la guapa del buen cuerpo que lee el telepronter.

“Periodista o no, ganaba más que tú y empezando con contrato por seis meses. Me gané al público con carisma y ahora han dejado de ver ‘Al sexto día’. Sus cartones de periodismo deberían servirle para sumar en el programa, pero bueno, no es su culpa”, señaló al diario Trome.

Además, Zimmermann recordó que Rosana Cueva, conductora de “Panorama”, confió en ella para que esté al frente de “Al sexto día” pese a que no era periodista. “Deberían desbloquear los comentarios de las redes, así sabría la verdadera reacción del televidente. No soy periodista, pero Rosana Cueva (conductora de ‘Panorama’) confió más en mí, una modelo, que en una periodista de cartón. ¡Ah! Gracias por lo de guapa”, precisó la conductora de televisión.

La figura de Willax TV añadió que cuando fue parte del programa que se emite por Panamericana Televisión nunca tuvo que “dobletear” debido a que ganaba más que Cabrejos.

“Claro, desde el principio. Todos lo saben, por eso no tenía que ‘dobletear’, pero bueno, ahora estoy viviendo otra historia con ‘Crónicas de impacto’, que se emite los sábados a las 9 de la noche por Willax TV”, añadió.

