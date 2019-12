En la última edición de “El valor de la verdad”, Olinda Castañeda se sentó en el sillón rojo para dar a conocer pasajes de su vida, acusar a su enemiga Tilsa Lozano de meterse en la relación que mantenía con Jackson Mora y que salió con un jugador de la selección, mientras que otro la invitó a viajar.

Después de contestar con honestidad hasta la pregunta 20, la modelo, quien llevó entre sus invitados a Shirley Arica, se retiró con 25 mil soles.

A continuación, te presentamos quiénes fueron los jugadores que invitaron a salir a la modelo.

Olinda Castañeda dio que gracias a la forma cómo la educaron sus padres aprendió a ser una mujer emprendedora. (Foto: Instagram)

CARLOS ZAMBRANO

La pregunta concreta que le hace Beto Ortiz a la participante fue: “¿Saliste con Carlos Zambrano?”, a lo que ella contestó “Sí”.

“Fue acá en Perú. Un amigo en común me escribe y me dice que Carlos Zambrano está preguntado por mí y quería salir. Acepté porque me parecía un chico alto, guapo y de buen cuerpo y sería la primera vez que lo iba a ver en persona”, mencionó.

La modelo manifestó que se enteró por otra persona que el futbolista tenía pareja. “Fui a una reunión y le conté a un productor que saldría con él y me terminó contando que Carlos tenía novia o pareja. Igual acepté salir”.

Asimismo, contó que cuando estaban regresando le pidió viajar a Alemania, algo que aprovechó para consultarle de su novia y él no supo qué responder. “Se quedó mirándome y le dije que se estaba equivocando conmigo”.

Precisó que entre los dos no pasó nada, pues el seleccionado era una persona muy respetuosa.

Olinda Castañeda se llevó 25 mil soles. (Foto: Instagram)

CHRISTIAN CUEVA

Castañeda también contó que el futbolista Christian Cueva la invitó a viajar a Brasil, pero rechazó la propuesta.

“Me escribió y me dijo que fuera a Brasil. Yo pensé que era un contrato o algo, pero al enterarme de todo, lo rechacé. Él me escribió por redes sociales y lo que pasa es que nosotras [las modelos] estamos expuestas a ese tipo de peticiones”, dijo.

En esa línea, lamentó que las modelos reciban este tipo de ofrecimientos debido al trabajo que realizan.

“Este es un trabajo que ayuda. Dios nos dio esta figura (...) Lo que pasa es que este tipo de propuestas nos pasan a todas las modelo o chicas lindas de alguna oficina", indicó.

Olinda Castañeda cuestionó la forma cómo Tilsa Lozano se metió en su relación. (Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Se besaron Tilsa Lozano y tu expareja Jackson Mora?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Le mandaba mensajes Tilsa a tu expareja estando contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Se hospedaron Tilsa y Jackson Mora en el mismo hotel de Panamá?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Te dijo Jackson Mora que no quería nada con Tilsa?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Saliste con Carlos Zambrano?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Juergueaste con el futbolista Anderson Santamaría en Cancún?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Te ofreció Bruno Agostini hacer un trío?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Se te corrió Mario Hart porque creía que le ibas a pegar?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Te dijo Nicola Porcella que le hagas una visita médica?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Te invitó Christian Cueva a viajar a Brasil?

Respuesta: Sí (Verdad)

Olinda Castañeda dice que cuando empezaba a creer en el amor, nuevamente la engañan. (Foto: Instagram)

11. ¿Te hacían bullying en el colegio?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Vendías pasteles en la calle?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Trabajaste en una peluquería a los 13 años?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Tus padres te golpeaban?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Has golpeado a tu pareja?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Te abandonó tu novio luego de perder tu virginidad con él?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Te maltrató psicológicamente Jackson Mora?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Le dijo Tilsa a Jackson ‘creí que yo te gustaba’?

Respuesta: Sí (Verdad)

19. ¿Es Jackson Mora un mujeriego?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Amas a Jackson Mora?

Respuesta: Sí (Verdad)