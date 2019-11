Tras confirmarse que el programa que grabó Shirley Arica no saldrá al aire, la producción de “El valor de la verdad” dio a conocer quién será la próxima invitada del polémico sillón rojo. Se trata de Olinda Castañeda, quien dará a conocer detalles de su vida y hablará de Tilsa Lozano.

Esta vez, el conductor Beto Ortiz no fue quien compartió en su cuenta de Instagram algún adelanto de la participación de la modelo como sí lo hacía en anteriores oportunidades; por lo que el canal fue el que dio a conocer el avance.

Entre las preguntas que le hacen está: “¿Le mandaba mensajes Tilsa a tu expareja estando contigo?”, a lo que ella contesta: “Un día agarré su teléfono y lo que encontré primero fue ‘pensé que yo te gustaba, ¿por qué estás con ella?’".

En los avances del programa, Olinda Castañeda habla de Tilsa Lozano y la relación que tuvo con su pareja. (Foto: Instagram)

En ese momento, aparece Shirley Arica entre los amigos que acompañan a la participante y menciona que tener a Tilsa entre los contactos y “si tienes flaco”, preocuparía a cualquiera.

Otra de las interrogantes que le hacen es: “¿Se hospedaron Tilsa y Jackson Mora en el mismo hotel en Panamá?”. Castañeda responde que cuando se lo consultó a su pareja este se puso nervioso y terminó por admitirlo.

“Dime la verdad, dime dónde estás, él estaba super nervioso y no me quería decir nada (…). Tragos vienen, tragos van y al final se dieron un beso. Al final admitió todo su pecado porque yo no paro hasta que confiesen”, señala.

Olinda Castañeda lamentó que Tilsa Lozano compita de manera desleal cuando quiere meterse con un hombre. “Se compite mujer a mujer, no llegar a ese recurso tan bajo y tan feo de hablar mal de la persona con la que estás ese momento”.

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.

Olinda Castañeda acusó a Lozano de meterse en su relación. (Foto: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR