Olinda Castañeda y Anderson Santamaría fueron captados en una discoteca en Cancún. La modelo indicó que no conocía al futbolista y que estuvo de vacaciones con sus amigas.

“No lo conozco”, dijo. “Fui para hacer unas fotos y el fin de semana la pasé con mis amigas y amigas”, manifestó Olinda Castañeda a las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

La modelo peruana fue consultada sobre Anderson Santamaría y solo dijo que “no sabe quién es”.

Shirley Arica, quien viajó con Olinda Castañedo, declaró que fue ella la que los presentó. “Olinda no lo conoce y yo se lo he presentado. Nos encontramos de casualidad. No hay nada más que eso”, sostuvo.

Como se recuerda, Anderson Santamaría terminó su relación sentimental con Valeria Roggero después que la ahijada de Jefferson Farfán fuera captada agarrada de la mano con el modelo argentino Maxi Pereyra.

Por otra parte, Olinda Castañeda finalizó su relación con Jackson Mora, pelador de MMA, tras ser captado junto a Tilsa Lozano.

Olinda Castañeda y Anderson Santamaría fueron captados juntos en Cancún. (Video: ATV)