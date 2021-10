Tremenda polémica se ha desatado en México luego que los actores Germán Ortega y Olivia Collins no completaran una escena de beso, por decisión de la actriz. Esto ocurrió en la obra de teatro “El Tenorio Cómico”, la cual también se ha visto envuelta en toda esta controversia, pues sus colegas tras enterarse de lo sucedido han tenido posiciones a favor y en contra. Es por esta razón que te contamos todo sobre el desaire que recibió uno de “Los Mascabrothers”.

En un primer momento, fue el propio Germán Ortega quien manifestó haberse sentido “despreciado” por su colega, luego de que ella se negara a besarlo, según mandaba el guion de la obra. Con el correr de las horas, Ortega aseguró que pudo hablar con Olivia Collins y aclarar lo sucedido. Recordemos que Collins, precisamente debutó en esta puesta en escena reemplazando eventualmente a la consagrada Maribel Guardia.

Precisamente, Maribel Guardia también ha sido blanco de críticas por la conducta de su amiga, Olivia Collins. Guardia ensayó una posible razón que haya llevado a su colega a reaccionar así, y esto tendría que ver directamente con el tema del COVID-19. Aunque, nada borrará los comentarios en contra de las redes sociales que apuntan directamente a la intérprete, a quien calificaron de poco profesional.

“Yo no he hablado con Olivia, yo me imagino que ha de haber sido por el COVID, porque, seguramente, por cierta precaución ella estuvo guardada como año y medio y, pues, seguramente, me imagino que por ahí fue la cosa”, manifestó Maribel Guardia al ser consultada sobre este impase.

ESTO FUE LO QUE DIJO OLIVIA COLLINS SOBRE EL DESAIRE A GERMÁN ORTEGA

Tras estar envuelta en la polémica, Olivia Collins salió al frente de las críticas y en “De Primera Mano” explicó lo que, desde su punto de vista, había ocurrido. Además tuvo palabras de elogio para el ‘ofendido’, a quien califica de buen actor y mejor persona.

“No sé que lío se traen, pero la verdad es que ensayé muy poquitas veces, me lo aprendí rapidísimo e hice lo que me marcó el director, lo hice con mucho gusto. Germán, un encanto de persona, yo jamás lo haría intencional. Ni cuenta me di, no sé de lo que están hablando y yo hice lo que tenía que hacer en la obra, me divertí mucho”, expresó.

Los actores comparten escenario en la obra de teatro "El Tenorio Cómico " (Foto: Olivia Collins / Germán Ortega / Instagram)

ACTOR DE “TENORIO CÓMICO” DESMIENTE A OLIVIA COLLINS

Lo que puso el dedo en la yaga fueron las declaraciones de un integrante del elenco de “Tenorio Cómico”, Arath de la Torre, quien reveló que Olivia Collins a él sí lo besó, justo minutos antes de rechazar a Germán Ortega.

“En la obra hay un momento en doña Inés y don Juan (su personaje) se acercan a darse un beso y se dan un pico, luego viene algo que no les voy a contar. Mira, yo no tuve ningún problema con Olivia. (…) Sí (me besó) de piquito”, manifestó el actor al programa “Hoy”.

Arath siguió con su versión de los hechos y calificó de poco profesional a Collins, pues debió buscar una solución antes de que la escena se realizara en público y no dejar expuesto a Germán Ortega.

“Yo lo digo, yo respeto mucho a Olivia, yo respeto mucho a los Mascabrothers, lo que pasó no me parece padre, pero se avisa, nada más se avisa, porque en el mero proceso de la obra, así era el final y no fue un buen final (…) Tienes que hacerlo te guste o no, porque así va marcado”, sentenció.