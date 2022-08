Otra gran estrella del cine y el mundo del entretenimiento ha partido. El reciente anuncio del fallecimiento de Olivia Newton-John ha dejado a sus fanáticos y compañeros conmocionados, especialmente a John Travolta con quien fue muy unida durante la grabación de “Grease”.

En la icónica película, estos grandes intérpretes dieron vida a Danny Zuko y Sandy Olsson. En su momento, fue un éxito en taquilla, pues recaudó alrededor de 396 millones de dólares en todo el mundo.

Después de 40 años, continúa siendo un clásico. El musical utilizó los temas originales de los Bee Gees y cuenta la historia de dos estudiantes que se enamoran pese a ser tan diferentes. Dada la química entre ellos frente a cámaras, muchos se preguntaron si es que nació un romance en la vida real en algún momento.

¿OLIVIA NEWTON-JOHN Y JOHN TRAVOLTA FUERON NOVIOS?

En una fiesta de 1978, mismo año en el que se estrenó “Grease”, se vio a Olivia Newton-John y John Travolta muy juntos. Incluso se les fotografió besándose, lo que aumentó aún más estos romances.

Pese a las especulaciones, nunca hubo una romance entre ambos, sino que solo fueron buenos amigos. En el 2018, Olivia fue invitada al podcast “Mamma Mia No Filter”, donde contó que nunca salieron juntos, pues cada uno tenía sus respectivas parejas.

Olivia Newton-John y John Travolta besándose en la fiesta de “Grease” para Paramount Studios en 1978 en Los Ángeles, California (Foto: Getty)

“Ambos estábamos con otras personas cuando estábamos filmando y creo, respetuosamente, que simplemente no sucedió”, explicó la actriz, quien tenía 28 años cuando interpretó a Sandy Olson, mientras que su coestrella tenía 23.

Asimismo, aseguró que el que no tuvieran una relación fuera de cámaras fue algo bueno, pues contribuyó a la química que tanto los caracterizó.

“Creo que fue bueno, porque creo que mantuvo la tensión y la química. Podría haber sido un verdadero desastre si hubiéramos decidido salir o si hubiéramos tenido una pelea o algo así”, comentó la actriz. “Así que creo que fue mejor que no sucediera, pero seguimos siendo grandes amigos”.

Aunque nunca tuvieron una relación, de acuerdo con otro miembro del reparto de la película, John Travolta estaba enamorado de Olivia.

“Oh, sí, (a él le gustaba)”, le dijo Didi Conn, quien dio vida a Frenchy, al “Daily Mail” en el 2018. “Lo que fue tan divertido fue que la mayoría de nosotros éramos mayores que los personajes que interpretábamos. Así que permanecimos en el personaje todo el día. Así que hubo una improvisación continua, así que el coqueteo, estuvo bien”.

Como si fuera poco, uno de los besos que se pueden ver en la película fue real y no estaba planeado en el guion. Se trataba de un final alternativo en el que volaron hacia el cielo y, en lugar de mirar hacia atrás, Danny miró a Sandy y la besó.

“No estaban actuando en ese momento, era como si tuviera su oportunidad y la iba a aprovechar. Fue real, realmente lo fue”, explicó Didi Conn. “Ves por un momento que se sorprende y luego responde”.

¿QUÉ DIJO JOHN TRAVOLTA LUEGO DE ENTERARSE DE LA MUERTE DE OLIVIA NEWTON-JOHN?

Después de tantos años y de vidas construidas, los protagonistas de Grease siguieron siendo amigos cercanos y en ocasiones se reunieron para rendir tributo a la banda sonora de la película, sobre todo con “You’re the one that I want”.

Además, cuando Olivia Newton sufrió de cáncer de mama, John Travolta fue un gran apoyo para ella, quien incluso afirmó que “ha sido maravilloso, me llama y pregunta cómo estoy” en el 2018.

Dada su cercanía, la noticia de la muerte de la actriz a sus 73 años lo afectó enormemente. Por ello, compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram dedicándole unas palabras.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, escribió en la descripción de una fotografía de Newton de joven.