A raíz de la pandemia de COVID-19, el actor y comediante mexicano Omar Chaparro se vio tan afectado económicamente que tuvo que vender la casa que tenía en Studio City, en California, para poder sobrellevar la situación.

Durante una entrevista con el programa “De primera mano”, el cantante se sinceró sobre varios aspectos de su vida y contó cuál fue la situación más complicada por la que tuvo que pasar. El protagonista de “No manches, Frida” aseguró que la pandemia fue uno de esos momentos difíciles.

“Esta pandemia me puso a prueba, tuve que vender mi casa de Los Ángeles, me regresé a México seis meses, pero me regresé en febrero y rentamos una casa y estamos viviendo ahí, con miras de comprar otra casa, sigo picando piedra”, reveló el humorista de 46 años.

Asimismo, el artista destacó que vivir en Los Ángeles es muy costoso. “La otra vez a mis perros los llevé (al veterinario) porque tenían unos problemas con los dientes, los lavaron, le quitaron un diente a un perro y ya, 4 mil dólares, ochenta mil pesos, dije: ‘oye con eso me compro un caballo en México’”, manifestó el actor.

¿CÓMO ERA LA CASA QUE VENDIÓ OMAR CHAPARRO?

Si bien Omar Chaparro y su familia regresaron a vivir a Estados Unidos, la casa en la que viven no es como la de Los Ángeles. Aquella propiedad contaba con una extensión de 5,548 pies cuadrados. Tenía cinco dormitorios y siete baños.

Asimismo, contaba con una sala de cine, oficina, gimnasio, sala de juegos, entre otras habitaciones. Al exterior había una piscina, jacuzzi, área de barbacoa, zona de juegos infantiles, entre otras amenidades.

OMAR CHAPARRO TAMBIÉN SE QUEDÓ SIN TRABAJO A RAÍZ DE LA PANDEMIA

Chaparro también comentó que debido al aislamiento muchos de los proyectos que tenía programados no solo se “retrasaron”, como pasó con otros actores, sino que para él se cancelaron.

“Me quedé sin chamba, me cancelaron la gira que ya tenía pensada con mariachis, me cancelaron películas y campañas y dije: ‘bueno, qué hago’ entonces me refugié en la música y tengo toda la pandemia grabando; hemos hecho 13 temas, experimentando, escuchando y seleccionando cien canciones”, añadió.

Chaparro volvió al mundo de la música con el tema “Las locuras mías”. Actualmente el intérprete busca posicionarse como cantante, pero su carrera como actor ha hecho que al público le cueste aceptar dicho cambio, por lo que decidió pedirle un consejo a Vicente Fernández.

“Le pregunté: ´¿Usted qué piensa?, tengo la fortuna de que la gente me de su cariño como actor y es un poco más difícil que me reconozcan como cantante´, y me dijo que a él le pasó al revés, que empezó como cantante pero le apasionaban las películas y luego lo empezaron a reconocer como actor, me dijo que la clave era que lo hiciera con el corazón y que disfrutara realmente cantar, que buscara la manera de ser yo mismo y mira que le hice caso”, contó el conductor de “Tu-Night”.