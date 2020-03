“On My Block”, drama creado por Lauren Iungerich, Eddie González y Jeremy Haft, es una de las series más populares de Netflix. La primera temporada, que se estrenó en marzo de 2018 está ambientada en un peligroso barrio del centro de Los Angeles y se centra en como la amistad de cuatro adolescentes inteligentes y divertidos se pone a prueba al iniciar el año escolar.

Debido a su éxito, “On My Block” consiguió una segunda entrega, donde los amigos tiran más fuerte que nunca de los lazos que los unen para no caer ante la tragedia y la incertidumbre.

Tráiler de On My Block - Temporada 3

Mientras que, en la tercera, pensaban que la vida pronto retomaría lo que en Freeridge se considera su rumbo normal. En cambio, las cosas se complican mucho más para Monse, Ruby, Jamal y César.

Los ocho episodios de la tercera temporada de la ficción, protagonizada por Sierra Capri, Diego Tinoco, Jason Genao, Brett Gray, Jessica Marie Garcia y Ronni Hawk, están disponibles en Netflix recién desde el miércoles 11 de marzo de 2020, pero los fans ya preguntan si habrá una cuarta entrega.

Diego Tinoco y Sierra Capri en "On My Block" (Foto: Netflix)

¿”ON MY BLOCK” TENDRÁ TEMPORADA 4?

Hasta el momento, la popular plataforma streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “On My Block”, pero por lo visto en el último capítulo, donde una tensa caminata por el bosque y un descubrimiento alarmante obliga al grupo a tomar decisiones difíciles que cambiarán su amistad y su futuro, la historia de Monse, Ruby, Jamal y César podría continuar.

Al respecto la cocreadora de la serie, Lauren Iungerich, dijo a Bustle que quiere mantener el impulso de la anterior entrega. "No es definitivo. Quiero decir, no tengo noticias, pero tenemos muchas esperanzas de que habrá otra temporada", explicó.

Por ahora, solo queda esperar el anuncio oficial de Netflix, plataforma que suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y en base a ello tomar la decisión de renovar o cancelar una serie.

La tercera temporada de “On My Block” terminó con un salto en el tiempo de dos años que muestra a Jasmine y Ruby (Jason Genao) saliendo, a Monse en su elegante escuela privada, y a César como el nuevo jefe del Santos, es decir, los nuevos episodios tendrían que partir desde ese punto.

Un tema que quedó pendiente es el paradero de Lil 'Ricky, misterio que Jamal intentará resolver a toda costa con la ayuda de sus amigos o sin ella.

¿Qué pasaría en una posible cuarta temporada de "On My Block"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 4 DE “ON MY BLOCK”?

Si Netflix renueva “On My Block” para una cuarta temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma streaming en marzo de 2021.