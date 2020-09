5 de 6

Pero la gran pregunta sigue siendo por qué Harry Styles no quiso besar a Miranda Cosgrove si todo estaba listo para que ambos tengan un momento romántico. Incluso cuando su salud mejora para el final del capítulo, el joven británico insiste en que aún se está recuperando de la misteriosa aflicción que padeció y podría ser contagioso. Si bien no hay una explicación oficial al respecto, en los grupos de fans de One Direction esbozaron varias teorías. | Crédito: @iCarly / Twitter.