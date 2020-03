One Piece está viviendo momentos críticos en lo que va la saga de Kaido y es que el arco de Wano nos ha mostrado momentos muy dolorosos y ahora en el capítulo 974 del manga, ha habido una tremenda revelación que ha dejado triste y perplejo a todos los fans de los mugiwaras. Aquí te lo contamos.

Antes de comenzar, está demás decirte que esta nota está rellena de spoilers por todos lados así que si no quieres enterarte de nada hasta que salga el manga de One Piece 974 , será mejor que no sigas leyendo. Ya si lo haces, es bajo tu propio riesgo porque es una gran revelación para la saga.

alerta de spoiler

Si llegaste hasta aquí, estos son los spoilers del Manga de One Piece 974:

En la portada, Gotti salva a Chiffon de los Marines.

De vuelta en el presente.

Kanjuro se revela a si mismo como el traidor:

Kanjuro: ¡Yo soy exactamente eso! Kinemon: ¡¿Kanjuro?! Kinemon: Deja de bromear, ¡¡¡todos nosotros estuvimos a punto de ser ejecutados en un caldero hirviendo!!! Kanjuro: Efectivamente, así es, y fue precisamente porque casi fallecí junto a ustedes que fui capaz de engañarlos!!! Kanjuro: Ya que, cuando era un niño, perdí mis sentimientos y mis emociones, siempre he estado en la búsqueda de un lugar para morir. Kanjuro: Desde el inicio, el Kanjuro que conocieron nunca existió. Kanjuro: He vivido la alegría y el dolor junto a ustedes diariamente, ganándome así su confianza, no les guardo resentimientos a ninguno de ustedes, y nunca pretendí herirlos. Lo único que hice fue informar constantemente a Orochi.

Kinemon corta a Kanjuro pero resulta ser un clon hecho por el poder de su fruta.

Kanjuro secuestra a Momo.

En la última página Luffy , Law y Kid.

El capítulo 974 del manga de One Piece saldrá este domingo 15 de marzo.

