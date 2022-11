La tan esperada película “One Piece Film: Red” finalmente llegó a los cines en Latinoamérica y la espera valió la pena. Después de semanas de promoción y críticas favorables, los fanáticos del anime original pudieron asistir a ver esta historia y muchos salieron con un paño de lágrimas. Si tienes dudas acerca del final, aquí te lo explicamos.

Originalmente, la cinta se estrenó en Japón el 6 de agosto de 2022, lo que permitió que diversos críticos y parte de la audiencia pudieran dar sus impresiones. Dado el buen recibimiento que tuvo, “One Piece Film: Red” generó mucha expectativa en el resto del mundo.

Esta es la película número 15 que lanzan inspiradas en el manga “One Piece” de Eiichiro Oda y ha sido la más exitosa de todas, no solo dentro de la franquicia, sino del cine japonés. Se posicionó como número uno en taquilla durante once semanas consecutivas en Japón.

¿DE QUÉ TRATA “ONE PIECE FILM: RED”?

A pesar de que los eventos de “One Piece Film: Red” no son canónicos, los personajes que aparecen sí lo son. En esta ocasión, Luffy y el resto de la tripulación de los Sombrero de Paja viajan a Elegia para asistir al concierto de una famosa cantante llamada Uta.

Conforme avanza la historia, descubrimos que ambos se conocen desde la infancia, pues ella es la hija adoptiva de Shanks. Sin embargo, dado las traumáticas que ha tenido que pasar la joven, intenta crear un mundo mejor mediante su poder obtenido de la fruta del diablo, Canta Canta.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “ONE PIECE FILM: RED”

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ONE PIECE FILM: RED”?

1. ¿Por qué Uta no puede dejar de cantar?

En un principio, Uta atrapa a los asistentes a su concierto en el universo alternativo conocido como “Canta Canta”, al cual los introducía por medio de su voz. La realidad de este lugar está completamente controlada por la joven, pero también desaparecerá en cuanto ella se vaya a dormir.

Para mantener a todo dentro del universo paralelo, Uta consume una droga que le permite quedarse despierta a todas horas, aunque tiene el efecto secundario de acortar la vida de quien la consuma. Sin embargo, si Uta muere, todos lo que se encontraban en el mundo “Canta Canta” quedarían atrapados para siempre.

2. ¿Por qué la Marina quiere acabar con Uta?

Los Cinco Ancianos que gobiernan el Gobierno Mundial consideran que el poder de Uta es una gran amenaza para el mundo. Por ello, el Almirante de la Flota Marina Sakazuki ordena que un batallón, liderado por los Almirantes Kizaru y Fujitora, vayan a Elegia.

Esto es de suma importancia, pues saben que a Uta le quedan apenas unas horas de vida y que si muere, el 70% de la población mundial quedará atrapada en el mundo “Canta Canta”.

Los cinco ancianos que dirigen el Gobierno Mundial en "One Piece" (Foto: Toei Animation)

3. ¿Cómo es que la tripulación logra liberarse del mundo “Canta Canta”?

Robin descubre que hay una manera de hacer que los mundos se junten, invocando a Tot Música, una entidad demoníaca que está atada a los dos mundos. Mientras tanto, la audiencia empieza a rebelarse contra su prisión, lo que ocasiona que Uta los convierta en objetos inanimados.

Uta es la que termina convocando a Tot Musica y, cuando Luffy quiere detenerla, ella intenta matarlo. No obstante, quien recibe el golpe es Gordon, quien revela que el destructor de Elegia hace 12 años fue esa criatura.

Cuando la entidad demoníaca parece a punto de ganar, Usopp puede lograr un vínculo mental con su padre Yasopp, a través de Observation Haki, y esto les permite a los dos coordinar ataques simultáneos entre las fuerzas de ambos mundos.

2. ¿Por qué Uta rechaza la medicina que la salvará?

Después de descubrir la verdad, Uta se da cuenta de sus acciones y se encuentra horrorizada al saber que Ton Música ya había consumido a todos en Elegia. Cuando Shanks le ofrece la medicina que puede curar los efectos del hongo para despertar–el cual terminará matándola–, ella lo rechaza para poder cantar un último tema que traerá de vuelta a todos.

Como fanática del anime, esta escena recuerda mucho a “Naruto Shippuden”, cuando Nagato finalmente se dio cuenta de que su método para crear un “mundo mejor” no era el indicado. Al igual que Uta, se sacrificó a sí mismo para traer de vuelta a todos los ninjas que habían muerto a causa de su ataque a Konoha.

Después de que Uta logra salvarlos, la Marina intenta avanzar contra ella para neutralizarla, pero Shank la defiende y muestra el increíble poder de su Haki. Los oficiales no tienen más alternativa que retirarse.

1. ¿Uta realmente murió?

En la última escena, cuando Luffy se despierta en el Thousand Sunny, ve que el barco de Shank ya partió. La imagen enfoca a los Piratas Pelirrojos de pie junto a una Uta acostada, dando a entender que estaba muerta. Sin embargo, ¿Uta realmente falleció al final de “One Piece Film: Red”?

Si hablamos de un contexto cinematográfico común y corriente, la imagen final sería suficiente para dar por sentado que la protagonista falleció. Sin embargo, dado que se trata de “One Piece”, no podemos estar seguros.

El anime es famoso por mantener con vida a la mayoría de los personajes, incluso después de intensas batallas y trágicas escenas en las que parecen haber perecido. De alguna forma, si es que no se muestra explícitamente su muerte, siempre logran hacer reaparecer. Este también podría ser el caso de Uta.

Por otro lado, puede ser que la película sí esté decidiendo darle este final al personaje de Uta, lo que es un buen cierre para el largometraje. Aún así, no llega a afectar el desarrollo del manga o el anime, pues los hechos en “One Piece Film: Red” no son canónicos. De esta forma, en realidad no importa mucho si uno de los personajes muera o no, pues puede seguir vivo en la historia original.