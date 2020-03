Para todos los seguidores del manga de One Piece, ya salieron los Spoilers del capítulo 975 en donde Luffy y los ‘Vainas Rojas’ ya se encuentran directo a la batalla de Onigashima ante Kaido luego de que se revelara al traidor de los samurai seguidores de Oden.

Antes de comenzar, está demás decirte que esta nota está rellena de spoilers por todos lados así que si no quieres enterarte de nada hasta que salga el manga de One Piece 975 , será mejor que no sigas leyendo. Ya si lo haces, es bajo tu propio riesgo porque es una gran revelación para la saga.

alerta de spoiler

Si llegaste hasta aquí, estos son los spoilers del Manga de One Piece 975:

En la portada vemos que Gotti en realidad ha rescatado a Lola y que ella le da un beso como agradecimiento aunque no sabe quién es.

Se tomó un poco de tiempo y esfuerzo reparar al Sunny pero Luffy y compañía llegaron.

Luffy , Law y Kid se lanzan al ataque contra los barcos de los Piratas Bestias. Kid usa un ataque llamado “Punk load”, Luffy usa el Bound Man y Law usa su Room. Después de destruir uno de los barcos empiezan a discutir entre ellos por quien terminará con los demás barcos de un solo golpe y que no se metan en su camino.

Se muestra que Shinobu ha sido inmovilizada por dos serpientes.

En medio del caos llega Denjiro , mientras se quita la peluca/copete, empieza a hablar sobre el “Incidente del Dios de la Montaña” que fue causado por Kinemon cuando era joven, Kinemon al oír esto reconoce a Denjiro y los demás vainas rojas se sorprenden.

Denjiro quería revelar su identidad tan pronto como pudiera, pero no pudo debido a que su identidad hubiese sido revelada a Orochi por el espía.

Denjiro empieza a explicar el significado de las modificaciones que le hizo Yasuie al símbolo sobre el mensaje de la fecha y punto de encuentro.

Denjiro: Pero Kinemon ¡¡De hecho tu eres un hombre inteligente!! El dibujo de Yasuie-sama nos dice que coloquemos 2 líneas en el vientre de la víbora que representa el Puerto Habu. ¡Estas 2 líneas significan borrar el vientre de la víbora, en otras palabras, “borrar las palabras”! Tú solo les dijiste a todos acerca de las “dos líneas” porque cualquiera que haya escuchado sabría qué significa borrar las palabras del medio de “ha bu mi na to” (Puerto Habu), lo que nos deja con Hato. Pero, al notar que el espía de Orochi está cerca, tú apropósito les dijiste a los que estaban cerca la respuesta incorrecta: ¡Puerto Tokage! ¡Y el espía simplemente pasaría esa información a Orochi!

Kanjuro al oír esto se sorprende mucho.

Además, las fuerzas militares que se creían hundidas están a salvo y parece que solo se destruyeron los barcos que no eran necesarios. Esto para confundir al enemigo.

Denjiro empieza a elogiar a Kinemon.

Denjiro: ¡¡Kin-san!! ¡Como se esperaba de nuestro líder! ¡Eres un hombre digno de respeto!

Kinemon: …. Sí

Pero Kinemon se da cuenta que en realidad malinterpretó el mensaje de Yasuie y él de verdad creía que el punto de reunión se trataba del Puerto Tokage.

Recuerden que el capítulo 975 del manga de One Piece saldrá este domingo 22 de marzo.

