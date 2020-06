”One-Way to Tomorrow” es una película turca que fue dirigida por Ozan Açiktan, escrita por Faruk Ozerten y que cuenta con Metin Akdülger, Dilan Çiçek Deniz y Tevfik Kartal como principales protagonistas. Esta es una nueva cinta de romance que forma parte del plan de Netflix para incluir series y películas internacionales a su catálogo, algo que le ha venido funcionando muy bien en los últimos meses.

Hace poco, la serie turca “Love 101″ causó una muy buena impresión en los fans, por lo que no es sorprendente que la compañía siga apostando por este tipo de producciones. En este caso, “One-Way to Tomorrow” es una producción original de la plataforma, por lo que muchos seguidores del género esperan sea un éxito digno de ver.

La historia sigue a una pareja que comienza como extraños, pero poco a poco y en tan solo 10 horas se convierten en algo más. La película presenta como un romance puede pasar de un plano ideal a uno real, con todas las peleas y las negociaciones que ambas partes realizan para conseguir su felicidad.

Sin embargo, su final “incierto” ha dejado a más de uno con una pregunta en la mente: ¿qué significa exactamente? En este artículo haremos un repaso de lo que pasó, cómo terminó y su significado, pero cuidado. Más adelante habrán spoilers de la película.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ONE-WAY TO TOMORROW”?

En la escena de apertura de “One-Way to Tomorrow”, una mujer llamada Leyla camina alrededor de una plataforma de ferrocarril desierta. Al principio, ella parece querer evitar abordar el siguiente tren. Sin embargo, después de unos breves momentos de cuestionar sus intenciones, finalmente se sube a un tren que se dirige a Izmir.

Dentro del mismo ocupa un asiento aleatorio en uno de los compartimentos del tren y así es como conoce a Ali por primera vez. Ali, que había reservado todo el compartimento para sus amigos, se pregunta qué está haciendo Leyla allí. Con un tono ligeramente invasivo, incluso la cuestiona. Leyla, siendo la chica de mal genio que es, se ofende al instante y esto marca el comienzo ardiente de su viaje.

Con el tiempo, Leyla comienza a relajarse un poco e incluso se siente un poco cómoda con Ali. Mientras tanto, Ali ve esto como una oportunidad para iniciar una conversación y comienza a hablar sobre su vida personal. Él le revela que se va a ir a Urla, donde tiene la intención de arruinar la boda de su ex novia. Y durante estos momentos, parece bastante convencido de que persuadirá a su ex para que vuelva con él.

Por un tiempo, Leyla solo lo observa y trata de averiguar más sobre su ex novia, pero justo cuando comienza a recitar un poema que escribió para su ex, Leyla le dice que su ex no es buena y que nunca volverá con él. Ella también descubre que su ex en realidad lo dejó por el ex novio de Leyla. Con este giro sorprendente en su destino, Ali finalmente comienza a cuestionar sus intenciones mientras Leyla trata de enfrentar su estresante pasado.

Como se mencionó anteriormente, en los momentos iniciales de la película, Ali parece ser muy invasivo y demasiado expresivo. Incluso después de saber que su ex se va a casar con otra persona, parece bastante optimista sobre todo. Su optimismo parece ser un reflejo de cómo todavía no está dispuesto a aceptar que su ex ya no está interesado en él.

Ali parece que se aferra a este falso sentido de esperanza no porque ama a su ex, sino solo porque está tratando de protegerse del dolor que vendrá de su aceptación. Pero cuando Leyla descaradamente le revela que su ex estaba de todos modos engañándolo, Ali se siente roto y engañado y sucumbe ante tal sentimiento del que estaba escapando.

Por su parte, Leyla aparece como un personaje no tan agradable al principio debido a su comportamiento hostil y grosero hacia Ali. Aun así, en términos de madurez, ella parece estar muy por delante. Incluso después de saber que su ex la engañó con su amiga, Leyla trata de aceptar lo que está sucediendo en lugar de huir de eso.

Ella incluso trata de confrontar esta realidad asistiendo a la boda de la pareja que la traicionó. Pero la mayor lucha de Leyla resulta ser su incapacidad para superar su sufrimiento. Está tan absorta en sentirse miserable y molesta por su ex todo el tiempo que apaga completamente el mundo que la rodea. Esto explica por qué ella actúa como lo hace al principio.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ONE-WAY TO TOMORROW”?

En los momentos finales de la película, después de ahogar sus penas con alcohol, los dos personajes finalmente se dan la oportunidad de apreciar lo que les rodea. Ali, que estaba demasiado preocupado por su futuro, ahora aprecia su tiempo en el tren con Leyla. Mientras tanto, Leyla, que vivía en el presente, hace lo mismo.

Como resultado, en las últimas horas de su viaje, terminan haciendo el amor. Cuando finalmente llegan a Urla, ambos cambian de opinión y deciden abandonar la idea de asistir al matrimonio. Se separan y esperan volver a encontrarse. Pero pronto, Leyla, que todavía parece estar recuperándose, decide aferrarse a Ali. Tan pronto como ella lo alcanza, ambos involuntariamente realizan una secuencia de baile que practicaron antes cuando estaban borrachos.

La película al final nunca confirma que Ali y Leyla vivirán felices para siempre. En cambio, muestra cómo, a pesar de todo lo que han pasado, todavía están dispuestos a superar sus relaciones pasadas y darles una nueva oportunidad.

Es posible que las cosas nuevamente no funcionen para ellos, pero al menos por una vez, están viviendo el momento, desprovistos de las incertidumbres del futuro. En pocas palabras, el final es un testimonio de la verdadera conexión. Leyla se da cuenta de que lo que compartió con Ali puede volver a suceder o no. Y entonces, decide perseguirlo independientemente de lo que les depare el futuro.

Este final abierto también da la libertad al espectador de que elijan pensar de que ambos se quedaron juntos para siempre, se separaron y se volvieron a encontrar o que simplemente dejaron ese pasado atrás para vivir una vida feliz cada uno por su lado. En cualquier caso, una secuela parece factible en los próximos años.

Todo dependerá de las críticas de la película en la plataforma de Netflix, además de la posibilidad de que OG Medya y PToT Films puedan realizar una nueva cinta. De momento la compañía no ha anunciado una segunda parte, así que solo queda esperar a descubrir el futuro si Leyla y Ali volverán a estar juntos o cada uno recorrerá un camino separado.-

