Orestes Barbero se convirtió en el concursante con mayor permanencia en “Pasapalabra” al haber participado en 360 programas. Como se recuerda, su primera aparición fue el 4 de octubre de 2021 y la última el 16 de marzo de 2023, fecha en la que perdió con Rafa Castaño en un duelo de infarto. Aunque ya no volverá al espacio de Antena 3, de acuerdo con las bases del formato, sin lugar a duda se ganó el cariño de la audiencia.

“No tengáis pena por mí, me llevo un bote muy majo. Tengo los próximos años solucionados”, señaló tras llevarse un premio de 215.400 euros gracias a sus victorias parciales.

A raíz de que el joven natural de Burgos se hará extrañar en las pantallas, te damos a conocer a qué se dedica, qué estudio y dónde. Averígualo a continuación.

El participante estuvo en 360 programas de "Pasapalabra" (Foto: Orestes Barbero / Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICA ORESTES BARBERO?

Actualmente, Orestes Barbero estudia Filosofía y ha señalado que le gustaría formarse como docente, una profesión que sin lugar a duda desempeñará con éxito, tal como lo demostró en “Pasapalabra”, donde dio a conocer que es una persona que le encanta aprender, estudiar y dar a conocer sus conocimientos. Aunque él ya tiene otra carrera.

Orestes vive en su natal Burgos, donde se encuentra su familia y amigos, pero es en Pamplona donde sigue la carrera de Filosofía. “No dejo que [el programa] monopolice mi vida fuera. No dejo de hacer ningún plan que me apetezca, no dejo de hacer el resto de las cosas de mi vida (…). Los días que puedo ir a clase voy, los días que puedo hacer exámenes los hago. Me vale para desconectar de ese vicio para acumular datos en vacío y aprendes en profundidad”, manifestó en “El Hormiguero”.

Al español le gusta viajar (Foto: Orestes Barbero / Instagram)

¿QUÉ ESTUDIÓ ORESTES BARBERO?

Barbero tiene otra carrera. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Burgos y tras acabarla cursó un máster habilitante del profesorado en Salamanca, al asegurar que sueña con convertirse en maestro. “No es meter cosas en la cabeza, sino ayudar a que salga lo mejor de cada persona en todos los sentidos, gracias a lo que va aprendiendo”, indicó.

¿POR QUÉ ESTUDIÓ FILOSOFÍA SI QUIERE SER PROFESOR?

Orestes ha sido muy claro respecto a sus primeros estudios universitarios: Filología Hispánica, ya que los siguió porque quería saldar una “cuenta pendiente”.

Cabe señalar que estudia Filosofía con el dinero que ganó en el programa de Antena 3. “Con lo que gané en la anterior etapa, pensé: ‘Qué mejor manera de invertirlo que seguir estudiando’”, dijo en entrevista a “El Norte de Castilla”.