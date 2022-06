La historia de “Orgullo & Seducción” transcurre en un destino de veraneo frecuentado por la comunidad gay, en una isla frente a la costa de Long Island, en Nueva York.

Inspirado en los dilemas atemporales que se plantean en la célebre novela de Jane Austen “Orgullo y prejuicio”, el film gira en torno a Noah (Joel Kim Booster) y Howie (Bowen Yang), dos mejores amigos que se disponen a disfrutar de una semana de vacaciones en Fire Island, la isla que desde hace décadas es el destino elegido por personas de toda la comunidad LGBTQ+. ¿La consigna para los siete días allí? Amistades, fiestas, vino rosado barato y sexo casual con la gente más atractiva de la isla.

Sin embargo, cuando la diversión parecía no tener fin, Erin (Margaret Cho), la dueña de la casa donde se hospedan Noah y Howie junto a sus amigos, anuncia que debe deshacerse de la propiedad por motivos económicos, y que ese será el último verano allí. Ante la noticia, el grupo decide hacer especialmente memorables estas últimas vacaciones en Fire Island.

A lo largo de la semana, los personajes se ven envueltos en enredos románticos, pasan divertidas noches de karaoke y retos de baile, y viven algún que otro cuento de hadas prometedor. A medida que transcurren los días, se encuentran frente a circunstancias sorprendentes y emociones inesperadas que podrían cambiar el curso de sus vidas.

FAMILIA POR ELECCIÓN

El grupo que acompaña a Noah y Howie a Fire Island está integrado por Luke (Matt Rogers), sediento en más de un aspecto y en busca permanente de validación externa; Keegan (Tomás Matos), una persona extrovertida y auténtica que no deja que las normas sociales le impongan límites a su identidad; y Max (Torian Miller), el miembro franco y racional del grupo.

Juntos, los cinco conforman la familia por elección al frente y centro de la historia, demostrando cómo los vínculos de amistad tienen el potencial de contener y sostener en la adultez. “Es una película sobre la identidad y sobre sentirnos cómodos y cómodas con quienes somos. Creo que la parte familiar seguramente tiene que ver con contar con personas a tu alrededor que te apoyan y te aceptan por quien realmente eres. Con lo bueno y lo malo”, señala la productora, Brooke Posch.

EMOCIONES INESPERADAS

En Fire Island, además, Noah y Howie entran en contacto con Will (Conrad Ricamora) y Charlie (James Scully), un abogado y un pediatra muy apuestos que se hospedan en la palaciega Ocean Walk House de la isla y llevan a los protagonistas a sentir emociones inesperadas. Por un lado, desde el primer minuto en que se conocen, Will logra atraer y repeler a Noah en iguales proporciones, presentando singulares desafíos para ambos. “En mi experiencia, así es como suele ser el amor. Me gusta que la película no intente endulzar y suavizar la complejidad de atravesar ese proceso: dos personas que son tan diferentes sin dudas pueden tener una conexión fuerte”, comenta el actor Conrad Ricamora.

Por otro lado, Charlie parece ser el hombre perfecto para Howie, quien sueña con encontrar un gran amor y vivir el resto de sus días en feliz monogamia. Si bien la química entre ambos es instantánea, el entorno del pediatra resulta ser un obstáculo para el incipiente romance.

Con un mensaje inspirador acerca de la aceptación de las singularidades y la importancia de rodearnos de quienes nos ayudan a alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, “Orgullo & Seducción” es un recordatorio tan divertido como conmovedor de que el respeto, la tolerancia y la inclusión siempre deben marcar el camino.

“Orgullo & Seducción” estrena el 3 de junio, exclusivamente en Star+.