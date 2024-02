CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el libro infantil del mismo nombre de Emma Yarlett, “Orion and the Dark” (“Orión y la oscuridad” en español) es una película animada de Netflix que narra la historia de un niño que le teme a muchas cosas hasta que la encarnación de su peor miedo lo lleva en una montaña rusa alrededor del mundo para demostrar que no hay nada que temer por la noche.

La cinta dirigida por Sean Charmatz a partir de un guion de Charlie Kaufman empieza con Orion enumerando sus miedos, que van desde los más comunes como el miedo a los payasos hasta los escenarios más irracionales. De hecho, se niega a ir a una excursión al Planetario a pesar de que Sally, la niña de la que está enamorado, le pide sentarse a su lado.

Durante la noche, el protagonista de “Orion and the Dark” debe lidiar con su mayor miedo: la oscuridad. Cuando sus padres se van a dormir y sus luces de emergencia fallan, el niño debe enfrentarse a una figura alta y aparentemente aterradora. Se trata de la personificación real de la oscuridad, que está cansado de los gritos de Orión, así que le propone mostrarle las maravillas que oculta para que le pierda el miedo.

Oscuridad le propone a Orion mostrarle su mundo nocturno en la película animada “Orion and the Dark” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ORION AND THE DARK”?

A pesar del gran terror que siente, Orión acepta y se sumerge en el mundo oculto de Dark, quien le presenta a otras entidades nocturnas como Insomnia, Sleep, Sweet Dreams, Quiet y Ruidos inexplicables. Todos ellos se alarman al ver al pequeño, ya que representa un peligro para completar sus deberes.

Oscuridad le muestra a Orión el importante trabajo que las entidades nocturnas realizan cada noche, pero en lugar de tranquilizarse y superar sus miedos, el niño siente todo lo contrario y pierde el control durante una sesión de Dulces sueños. Aunque logran superar la amenaza, las entidades le prohíben volver a intervenir.

Orion se siente decepcionado porque sigue teniendo miedo de todo, pero Dark le hace notar que al menos ya no teme a él. En ese momento, “Orion and the Dark” revela que la historia es parte de un cuento que Orion adulto le cuenta a su temerosa hija Hypatia. De vuelta a las aventuras del niño y Oscuridad, ambos disfrutan del tiempo que les queda y ayudan a las otras entidades nocturnas con su trabajo.

Durante un descanso, Orion conoce a Light y queda maravillado, lo que no le agrada a Oscuridad debido a las inseguridades que Luz despierta en él. El miedo del niño reaparece cuando llegan a una cabaña oscura y empieza a hablar de las virtudes del día, algo que las otras entidades no pueden ver por Dark. Motivados por Orion, Sleep, Sweet Dreams, Quiet y Ruidos inexplicables, abandonan a Oscuridad.

Cansado de ser rechazado por todos, Dark decide dejarse alcanzar por el brillo de Light y desaparecer. La historia de Orion adulto termina ahí, así que su hija Hypatia se propone concluirla.

Orion adulto y su hija Hypatia en el planetario en la película animada "Orion and the Dark" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ORION AND THE DARK”?

Después de leer un hermoso poema, Hypatia logra que las entidades nocturnas regresan y juntos elaboran un plan para recuperar a Dark: entrar en la memoria de Orion y utilizar el recuerdo del niño para devolver a Oscuridad a la vida. Cada uno desempeña una importante función y encuentran a Dark.

Pero antes de que puedan salir de ahí, surge una especie de agujero negro que se lleva todo a su alredor. Hypatia y Dulces sueños salen de la cabeza de Orión para tratar de despertarlo antes de que sea demasiado tarde. Al mencionar que se perderá la excursión al Planetario, el niño despierta y todos están a salvo.

La Oscuridad vuelve y todos en la tierra están agradecidos. Cuando las entidades nocturnas se despiden, Orión y Hypatia aún tienen un problema que resolver: ¿cómo regresar a la niña al futuro? Mientras buscan una solución, aparece un nuevo personaje, Tycho, y ofrece su máquina del tiempo.

Antes de abordar la máquina, Tycho y Hypatia destruyen unos monstruos que los amenazan. Tras dejar a la hija de Orion en su tiempo, Tycho regresa al futuro, donde concluye el cuento que su madre le estaba narrando. Entonces, ¿quién es Tycho? El hijo de Hypatia.

“Orion and the Dark” termina con Hypatia adulta contándole a su padre que su hijo completó el cuento de una manera ingeniosa. Además, aparece una anciana Sally y le pregunta a su esposo sí puede sentarse junto a él para admirar la oscuridad.

Tycho terminando el cuento de su madre Hypatia al final de la película animada "Orion and the Dark" (Foto: Netflix)