Yalitza Aparicio y su ''no mames'' al enterarse de su nominación al Oscar

La mexicana Yalitza Aparicio está entre las cinco nominadas al Oscar a Mejor actriz por su papel de "Cleo" en la aclamada película "Roma", del reconocido director Alfonso Cuarón. El momento en el que la actriz se entera de la noticia fue registrado en video y compartido a través de su cuenta de Twitter.



Entre gritos de alegría y un "no mames", Yalitza Aparicio se enteró que aparecía entre las nominadas a Mejor actriz de los Oscar. Tal y como se ve en el video compartido a través de su Twitter, la mexicana presenció el anuncio de los candidatos a la estatuilla dorada en su cama y a través de un computador portátil.

"Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan temprano, (claro, a la hora de aquí) no esperaba está noticia, gracias Ale A. García y @marielmmayorga por despertarme", se lee en el breve mensaje de la actriz Yalitza Aparicio que escribió junto al video que ha emocionado a más de un cibernauta en las redes sociales.

Entre las nominadas con las que competirá Yalitza Aparicio por el Oscar será Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born), Olivia Colman (The Favourite) y Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).



Además de Yalitza Aparicio, la película de Alfonso Cuarón fue nominada en la categoría de Mejor Diseño de Producción, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Edición y Mezcla de Sonido, Mejor Guión Original, Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Película.