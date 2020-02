Oscar Lopez Arias suele contar que la primera vez que vio a Daniela Sarfati quedó automáticamente flechado por su belleza. Sin embargo, hay algunos detalles de su relación que no son tan conocidos, como por ejemplo, que nunca la vio en el recordado programa infantil, Nubeluz. En #Dilo con Jannina Bejarano, el carismático actor reveló detalles del éxito de su relación con la bella actriz, tras haberse divorciado por varios años.

Aunque Daniela Safarti y Oscar López Arias empezaron su relación en 2005, el enamoramiento de él se remonta 10 años atrás. La primera vez que su belleza lo deslumbró, Oscar veía la televisión de su vecino desde la ventana de su casa. “En mi casa no teníamos televisión. Al vecino le pasaba la voz para que me abra la cortina y desde ahí la miraba”, recuerda. Y es que el experimentado actor sufrió muchas carencias durante su infancia. “No la había visto en Nubeluz nunca porque en esa época yo estaba en la calle”, añade.

El ex conductor de La voz Kids, recuerda que fue cuando Daniela actuaba en una de sus primeras telenovelas que lo dejó atónito. “Me encantó y dije, qué linda esa chica, ¿cómo se llamará? Algún día voy a tener una novia así de linda”. La vida propició su primer encuentro cuando ambos probaban su talento en un casting para la telenovela Eva del edén. “Estaba nervioso, me hacía la pichi, no me salía el texto”, rememora. “Y me acuerdo que me choteó horrible”, confiesa el conductor de Noche de patas. Salían de la audición y él se ofreció para llevarla hasta su casa. “Yo tratando de hacerme el canchero le digo, ¿oye tienes algo qué hacer? Si quieres te jalo por ahí”. La escueta respuesta de Daniela mató la ilusión que arrastraba desde la primera vez que la vio. “No te preocupes, tengo carro”, le contestó.

Pero la vida se encargaría de volverlos a encontrar. Durante los ensayos de la obra teatral Cristo Light empezó el romance. “En la obra salgo desnudo. Yo siempre digo que cuando hice el desnudo Daniela apuntó y dijo: ahí me quedo”, bromea López Arias.

Daniela le propuso matrimonio de una manera muy original

Desde que comenzaron a salir, pasaron solo ocho meses para casarse. Una mañana en la que amanecieron juntos, la ex miembro de Torbellino le propuso matrimonio con un tierno gesto. Daniela insertó un pequeño papel entre las hojas de un mini cuento de ‘El Principito. Una mañana al despertar, Oscar abrió su libro favorito y de pronto vio caer el pequeño papel que decía: “¿quieres casarte conmigo?”. Sorprendido y emocionado, Oscar respondió: “Por supuesto que sí”.

Sin embargo, el actor reconoce que el casarse tan rápido no fue la mejor decisión. “Fue muy violento y con el tiempo entendimos que lo hicimos por complacer un deseo de nuestras familias”. Es así que, en 2013, tras siete años de matrimonio y un hijo de por medio, la pareja hizo público su divorcio a través de un comunicado. En 2018 confirmaron que habían retomado su unión y desde entonces las redes sociales son testigo de su felicidad. “Volvimos con las cosas más claras. Entendiendo que el amor no es este impulso loco a lo Romeo y Julieta”, señala.

Daniela Sarfati aprovechó el espacio de #Dilo con Jannina Bejarano, para mandarle a Oscar un tierno mensaje. “Flaco lindo solo quiero decirte que me encanta transitar esta vida contigo, me encanta que caminemos juntos con mucho amor y mucho aprendizaje. Y claro, tú te ganaste”. Oscar López Arias sorprendido y emocionado, respondió: “creo que nos cruzamos con las personas que tenían que enseñarnos las cosas que teníamos que aprender sin culpar, sin juzgar”.

Oscar Lopez Arias revela que él y Daniela Sarfati duermen en camas separadas

Durmiendo en cuartos separados

Entre las diferentes cosas que la pareja aprendió, existe una fórmula que aplicaron en su relación y que Oscar López Arias rescata en #Dilo con Jannina Bejarano: “Hay que tener espacios privados también. Vivir en la misma casa y dormir en cuartos separados es increíble. Nos cambió la vida mostro”. Y es que, si bien es cierto, para muchos podría parecer extraño que una pareja viva bajo el mismo techo sin compartir la misma habitación, la explicación del conductor de Noche de patas, resulta coherente. “Cada uno tiene lo que necesita en su habitación. Yo necesito un televisor, ella no. Yo necesito mi computadora al costado porque trabajo en medio de la noche. Ella tiene su cuarto donde tiene su mat, hace yoga, medita, tiene un cuarto enorme, lindo”, detalla.

El actor aclara que en los momentos de intimidad los cuartos separados también funcionan muy bien. “Cuando llega el momento de la visita es bien bonito”. Si quieren pasar la noche juntos, a través de mensajes vía WhatsApp coordinan en qué habitación se encontrarán. “A veces se queda a dormir o yo en su cuarto”, explica.

En el programa de espectáculos de El Comercio, el actor reveló en exclusiva que su tercer hijo fue concebido por inseminación artificial con su mejor amiga. También recordó la complicada situación económica que vivió durante su niñez, obligándolo a dejar su casa para vivir en la habitación de un techo, a los 16 años de edad.

