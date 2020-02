A sus 42 años, Oscar López Arias es un feliz padre de familia junto a la recordada ‘Susú’ de Al fondo hay sitio, la actriz Daniela Sarfati. El amoroso padre de tres varones reveló en #Dilo con Jannina Bejarano que el menor de sus hijos fue concebido en un proceso de inseminación artificial cumpliendo el sueño de su mejor amiga: ser madre. El actor destacó que la particular composición de su familia ha contribuido a que sus hijos Joaquín, Facundo y Lorenzo crezcan en un hogar de unión y respeto.

Los hijos del conductor de Noche de patas son: Joaquín, producto de un primer compromiso hace 14 años, Facundo, de 13 años, con su ex esposa y actual pareja, Daniela Sarfati y Lorenzo, su último hijo, el que concibió por inseminación artificial con su mejor amiga Natalia, próximo a cumplir cinco años de edad.

Cuando Natalia, la amiga que conoció realizando su primera obra de teatro, El Principito, en los noventas, le confesó su deseo por convertirse en madre, Oscar López Arias, quien ya tenía dos hijos, no dudó en brindarle consejo y ayuda. Natalia estaba decidida a convertirse en madre sin una pareja del sexo opuesto por ser lesbiana y entre sus posibilidades estaba la inseminación artificial con un anónimo del banco de esperma. “¿Y si te toca un psicópata? Puede ser muy limpio, muy sano, bien controlado, ¿pero si dentro de esos genes hay un psicópata?”, disuadía a Natalia. “Mejor un loco conocido que un psicópata por conocer”, le dijo.

Oscar López Arias en su faceta como padre de tres menores. (Fuente: Facebook)

Muy a su estilo Oscar le proponía a su amiga ser el padre de su futuro bebé. La única condición era que todo sea transparente, sin secretos para Lorenzo ni para el resto de sus hijos. “Yo soy su papá, tiene hermanos. Somos una familia diferente, muy abierta. Ella es gay, tenemos un hijo, ella tiene su pareja y las cosas son así. O sea, no hay nada que ocultar”, añade con tranquilidad.

Oscar Lopez Arias habla de su hijo concebido por inseminación artificial

Criando hijos sin prejuicios

Para Óscar, tener una familia particular es uno de las cosas que lo hacen sentir entre bien y fenomenal. “Las familias son las que se acompañan, las que se quieren, las que tienen apellidos diferentes, las que se cuidan, las que hacen todo para que tú crezcas”, señaló en #Dilo. El actor se muestra en contra de las creencias conservadoras que consideran la existencia de un único modelo de familia. “La familia no es como te la dibujaron en los cuadros en el virreinato”, añade.

La composición completa de la familia de Oscar López Arias. (Fuente: Instagram)

Por su parte, Daniela Sarfati “está chocha”. A tal punto que ella y la madre de Lorenzo tienen una estrecha relación. ”Cada vez que se encuentran Daniela y Natalia se van por ahí a conversar y me dejan a mí”, sonríe. Asegura que los fines de semana son entregados a pasar tiempo en familia con ellos. ”Eso es lo que más me gusta, que mis hijos están creciendo rodeados de afecto. Si algo les ha calado mucho es el respeto. No tienen ningún prejuicio”, aclara.

Oscar López Arias, sus tres hijos y Daniela Sarfati, su pareja. (Fuente: Instagram)

Oscar López Arias cuenta en #Dilo una anécdota que resume su alegría porque sus hijos están creciendo rodeados de amor y sin prejuicios. “Uno de mis hijos, cuando se enteró sobre su hermano menor me dijo: qué lechero, va a tener dos mamás. Su reflexión máxima fue esa”, rememora. Esa es otra de sus razones para sentirse fenomenal “tener hijos con el alma libre, con un pensamiento positivo y honestos”.

En otro momento de la reveladora entrevista en #Dilo con Jannina Bejarano, Oscar López Arias recordó los difíciles momentos que vivió durante su infancia y adolescencia cuando sufría fuertes carencias económicas. Además, habla sobre su regreso con la actriz Daniela Sarfaty tras haberse divorciado y las cosas que cambiaron en su relación, como dormir en cuartos separados.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano.